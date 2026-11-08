Glava joj je bila ispod sjedišta: Potresna ispovijest Borisa iz autobusa smrti

Boris Nikšić iz Smedereva, jedan je od putnika iz autobusu "Niš-ekspresa" koji se jutros oko 7.28 sati prevrnuo na auto-putu A3 kod Ivanić Grada, blizu Zagreba.

On je za hrvatske medije ispričao da je reanimirao devojku, koja je na kraju, nažalost, preminula.

U autobusu je bilo 35 osoba, od kojih su dvojica vozača, a povređeno je 33 njih, dok su dvije osobe poginule na mjestu. Takođe, šestoro ima teške, a 27 njih lakše povrede. Svi oni su zbrinuti u pet zagrebačkih bolnica i niko nije životno ugrožen.

"Vozač je izgubio kontrolu jer je zaspao. Vozilo je udarilo u bankinu i prevrnuli smo se", rekao je Nikšić za Dnevnik televizije Nova.

Posebno je pohvalio policiju, medicinske radnike i vatrogasce. Vjeruje da su veoma brzo intervenisali i evakuisali putnike, prenosi Blic.

"Čista je sreća što smo danas preživjeli, treba samo da budemo zahvalni Bogu", rekao je mladić iz Smedereva.

Dodao je i da je od zamjene vozača nakon ulaska u Hrvatsku do nesreće prošlo oko sat vremena.

"Prvi vozač je vozio cijelu noć. Kada je počelo da sviće, bili smo stotinak kilometara od Zagreba i onda ga je zamijenio kolega. Prvi vozač je rekao drugom da se odmori, ali je on ipak stao da ga zamijeni. U trenutku nepažnje dogodila se nesreća u kojoj je, nažalost, dvoje ljudi izgubilo život", rekao je preživjeli putnik iz autobusa.

Nakon prevrtanja, pokušao je da pomogne povrijeđenima.

"Pokušao sam da reanimiram jednu djevojku, ali joj je glava bila ispod sjedišta i nije bilo načina da je spasim", rekao je potreseni mladić. Dodao je da je on prošao sa lakšim povredama.

"Morao sam da pomognem, razbio sam prozore pajserom. Pokušavali smo na sve načine da izvučemo ljude. Uspaničili su se i nisu znali šta da rade, a ja sam pokušao da ostanem smiren. Razbili smo prozore i mnogo ljudi je izašlo", opisao je dramu.

Kaže da je sjedio na strani gdje se autobus prevrnuo i da je udario glavom o staklo.

"Moj prijatelj je pao na mene", rekao je, još jednom hvaleći rad hrvatskih službi za hitne slučajeve