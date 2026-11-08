Student iz Banjaluke preživio autobusku tragediju: Sada se oglasio

Student iz Banjaluke Marijan Jević jedan je od preživjelih putnika autobusa koji se jutros prevrnuo na auto-putu A3 kod Ivanić-Grada u Hrvatskoj, gdje su poginule dvije osobe, a 33 su povrijeđene.

Jević je putovao iz Beograda prema Francuskoj, a za prevoz je izabrao autobus umjesto aviona, vjerujući da je sigurniji.

Kako prenosi Dnevnik Nove TV, Banjalučanin živi i studira u Francuskoj, a u Beogradu je boravio na naučnoj konferenciji.

U trenutku nesreće je spavao, a probudio se kada je autobus počeo da slijeće sa puta.

“Baš sam se u tom trenutku probudio, kad se sve počelo događati. Osjetio sam kako autobus silazi s ceste i zaustavlja se na travi, klizio je nekoliko desetaka metara po travi”, ispričao je Jević za Dnevnik Nove TV.

Sjedio na strani na koju se autobus prevrnuo

Jević se nalazio na pretposljednjem sjedištu, na lijevoj strani autobusa, upravo onoj na koju se vozilo prevrnulo.

“Bio sam na najkritičnijem mjestu, na predzadnjem sjedalu. Oko mene je bilo ljudi koji su poginuli, bilo je puno povrijeđenih. Ja sam zahvaljujući Božjoj milosti prošao s manjim povredama leđa”, ispričao je.

Nakon što se osvijestio i uspio da ustane, zatekao je povrijeđene putnike, od kojih su neki bili priklješteni sjedištima.

Sa ostalim preživjelima uspio je da razbije zadnji prozor autobusa i izađe napolje.

“Nažalost, nismo mogli pomoći ljudima koji su bili ispod nas jer su bili priklješteni sjedištima”, rekao je Jević.

Najnovije informacije o poginulima

Podsjetimo, autobus prevoznika "Niš ekspres“ prevrnuo se jutros, 8. novembra, oko 7.25 časova na auto-putu A3, neposredno nakon čvora Ivanić-Grad, u smjeru Zagreba.

Prema zvaničnim podacima, dvije osobe su poginule, šest je teško, a 27 lakše povrijeđeno.

Hrvatsko Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova potvrdilo je za RTL Danas da je jedna poginula osoba imala hrvatsko, a druga crnogorsko državljanstvo.

Jutarnji list objavio je da je među poginulima i maloljetna djevojka iz Crne Gore. Identiteti žrtava nisu zvanično saopšteni.

Tačan uzrok nesreće još se utvrđuje, a navodi pojedinih putnika da je vozač zaspao za volanom nisu zvanično potvrđeni.