Novi detalji: Oglasilo se Ministarstvo zdravlja o nesreći u Hrvatskoj

Šest osoba teško je povrijeđeno u prevrtanju autobusa kod Ivanić Grada, a 27 je lakše povrijeđeno, rečeno je iz Ministarstva zdravlja Hrvatske.

Iz Ministarstva su potvrdili da su poginula dva lica i da je na mjesto nesreće upućeno devet timova hitne medicinske službe, među kojima i helikopterski tim.

Povrijeđeni su raspoređeni u Klinički bolnički centar Zagreb, Kliničko-bolnički centar "Sestre milosrdnice", Kliničku bolnicu Dubrava, Kliniku za traumatologiju u Draškovićevoj ulici i Kliničku bolnicu Merkur.

"Ministarstvo zdravlja je u stalnoj je koordinaciji s nadležnim zdravstvenim ustanovama i hitnim službama, te nastavlja da prati situaciju i zbrinjavanje svih učesnika nesreće", navedeno je u saopštenju Ministarstva.

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Prema informacijama hrvatskih medija, neposredno nakon petlje Ivanić Grad u smjeru prema Zagrebu prevrnuo se autobus "Niš ekspres" iz Srbije, a u autobusu su bila ukupno 33 putnika i dva vozača.

Saobraćajna nesreća dogodila se oko 7.25 časova, a u toku je uviđaj nakon kojeg će biti utvrđene okolnosti nesreće.

(SRNA)