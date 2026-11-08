Novi detalji: Oglasilo se Ministarstvo zdravlja o nesreći u Hrvatskoj

Autor:ATV redakcija
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Šest osoba teško je povrijeđeno u prevrtanju autobusa kod Ivanić Grada, a 27 je lakše povrijeđeno, rečeno je iz Ministarstva zdravlja Hrvatske.
Iz Ministarstva su potvrdili da su poginula dva lica i da je na mjesto nesreće upućeno devet timova hitne medicinske službe, među kojima i helikopterski tim.
Povrijeđeni su raspoređeni u Klinički bolnički centar Zagreb, Kliničko-bolnički centar "Sestre milosrdnice", Kliničku bolnicu Dubrava, Kliniku za traumatologiju u Draškovićevoj ulici i Kliničku bolnicu Merkur.
"Ministarstvo zdravlja je u stalnoj je koordinaciji s nadležnim zdravstvenim ustanovama i hitnim službama, te nastavlja da prati situaciju i zbrinjavanje svih učesnika nesreće", navedeno je u saopštenju Ministarstva.
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Prema informacijama hrvatskih medija, neposredno nakon petlje Ivanić Grad u smjeru prema Zagrebu prevrnuo se autobus "Niš ekspres" iz Srbije, a u autobusu su bila ukupno 33 putnika i dva vozača.
Saobraćajna nesreća dogodila se oko 7.25 časova, a u toku je uviđaj nakon kojeg će biti utvrđene okolnosti nesreće.
(SRNA)
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