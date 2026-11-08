Autobus iz Srbije prevrnuo se jutros na auto-putu A3 u Hrvatskoj.

Kako je potvrdila hrvatska policija u nesreći su 2 osobe poginule, a više ih je povrijeđeno. Nesreća se dogodila jutros 8. novembra kada je prevrnuo autobus sa registarskim tablicama Srbije.

Nesreća se dogodila oko 7.25 časova, na 61. kilometru auto-puta A3, neposredno nakon čvora Ivanić Grad, u smjeru Zagreba.

Kako prenosi 24sata, zagrebačka policija potvrdila je da su dvije osobe smrtno stradale, dok je više povrijeđenih upućeno na liječenje u zagrebačke bolnice.

"Jutros, 8. studenoga oko 7.25 sati na auto-putu A3, 61. km u smjeru Zagreba (neposredno poslije čvora Ivanić-Grad) došlo je do prevrtanja autobusa srpskih nacionalnih oznaka pri čemu su dvije osobe smrtno stradale. Više osoba je povrijeđeno te će im ljekarska pomoć biti pružena u bolnicama na području Zagreba. Saobraćaj je usporen, odvija se lijevom prometnom trakom. U toku je uviđaj", saopštila je policija.

U autobusu navodno bilo 35 ljudi

Prema nezvaničnim informacijama 24sata, u autobusu su se nalazila 33 putnika i dva vozača.

Za sada nije poznat tačan broj povrijeđenih, ali se navodi da među njima ima i teže i lakše povrijeđenih.

Iz Kliničke bolnice Dubrava potvrđeno je da su primili dva pacijenta iz ove nesreće. Njihova medicinska obrada je u toku, a informacije o zdravstvenom stanju još nisu saopštene.

Povrijeđeni ležali po travi, stigao i helikopter

Očevici su opisali dramatične prizore na mjestu nesreće, gd‌je je autobus završio prevrnut na bok, pored auto-puta.

"Unesrećenih se čini da je mnogo. Leže po travi pod dekama, a jedan dio je već upućen u bolnice. Polomljena je zaštitna ograda kraj zaustavne trake, autobus je slupan na boku na travi", ispričao je jedan od očevidaca za 24sata.

Vatrogasni komandant Zagrebačke županije Dario Kezerić potvrdio je da su na teren upućena sedam vatrogasnih vozila i 15 vatrogasaca iz tri vatrogasne jedinice.

Na mjesto nesreće stigao je i helikopter.

Zbog nesreće je saobraćaj na auto-putu A3, između čvorova Ivanić Grad i Rugvica, u smjeru Bregane, usporen i odvija se jednom trakom.

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Prema informacijama Hrvatskog autokluba (HAK), brzina je ograničena na 60 kilometara na čas.

Policijski uviđaj je u toku, a uzrok prevrtanja autobusa još nije poznat.

Nadležne službe zasad nisu objavile identitet poginulih niti podatke o nacionalnosti putnika.