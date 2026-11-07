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Tuča zbog parkinga: Muškarac u bolnici, teško povrijeđen

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АТВ редакција
07.11.2026 15:35

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Tuča zbog parkinga: Muškarac u bolnici, teško povrijeđen
Foto: Pexels.com

Dvojica muškaraca sukobila su se zbog parkiranja automobila u garaži u Ulici braće Domani na Trešnjevki u Zagrebu.

Prema dosad utvrđenim informacijama policije, verbalni sukob prerastao je u fizički u petak oko 18.50 časova.

Policija navodi da je muškarac (50) tokom sukoba šakom udario muškarca (58) u glavu.

Povrijeđenom muškarcu pružili su pomoć u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, gd‌je su utvrdili da je teško povrijeđen.

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Policajci su osumnjičenog 50-godišnjaka uhapsili i doveli u službene prostorije.

Kriminalističko istraživanje još traje.

(Indeks)

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Tuča

Parking

Zagreb

povrijeđen muškarac

Hrvatska

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