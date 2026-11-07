Tuča zbog parkinga: Muškarac u bolnici, teško povrijeđen

Autor:ATV redakcija
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Dvojica muškaraca sukobila su se zbog parkiranja automobila u garaži u Ulici braće Domani na Trešnjevki u Zagrebu.
Prema dosad utvrđenim informacijama policije, verbalni sukob prerastao je u fizički u petak oko 18.50 časova.
Policija navodi da je muškarac (50) tokom sukoba šakom udario muškarca (58) u glavu.
Povrijeđenom muškarcu pružili su pomoć u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, gdje su utvrdili da je teško povrijeđen.
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Policajci su osumnjičenog 50-godišnjaka uhapsili i doveli u službene prostorije.
Kriminalističko istraživanje još traje.
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