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Automobilom uletio ljudima u dnevni boravak: Vozio pijan i bez vozačke dozvole

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АТВ редакција
07.11.2026 13:19

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Automobilom uletio u dnevni boravak.
Foto: eMedjimurje/Facebook/Screenshot

Neobična saobraćajna nezgoda dogodila se u subotu ujutru u mjestu Piškorovec, u hrvatskom Međimurju, kada je muškarac, pod dejstvom alkohola i bez položenog vozačkog ispita, izgubio kontrolu nad automobilom i udario u porodičnu kuću.

Prema pisanju hrvatskih medija, automobil je nakon udara završio u dijelu kuće u kojem se nalazi dnevna soba, a snimak incidenta ubrzo se pojavio na društvenim mrežama.

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Kako je potvrđeno iz međimurske policije, muškarac koji je upravljao vozilom nije imao vozačku dozvolu, a utvrđeno je i da je bio pod dejstvom alkohola.

Nakon što je automobilom udario u kuću, vozač nije sačekao dolazak policije, već je napustio mjesto nezgode i udaljio se pješice.

Policija je ubrzo pokrenula potragu, a muškarac je pronađen i uhapšen oko sat vremena nakon incidenta, odnosno oko 10 časova, prenosi 24sata.hr.

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Nezgoda se dogodila oko devet sati ujutru, a za sada nema više informacija o eventualnim povredama ukućana niti o visini materijalne štete.

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Tagovi :

Hrvatska

Policija

Vozačka dozvola

Saobraćajna nezgoda

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