Logo

Pacijent ošamario doktoricu prilikom transporta u bolnicu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
07.11.2026 15:11

Komentari:

0
Vozilo Hitne pomoći.
Foto: Pexels

Tokom intervencije Hitne pomoći u Podgorici dogodio se incident kada je pacijent fizički i verbalno napao članove dežurne medicinske ekipe koja ga je prevozila u Urgentni blok Kliničkog centra Crne Gore.

Prema informacijama iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, ekipa je prethodno dobila nalog dispečera za kućnu posjetu u Ulici husinskih rudara. Medicinski radnici su izašli na adresu, pregledali pacijenta, nakon čega je doktorka procijenila da je neophodno da bude prevezen u Urgentni blok.

Суд-чекић-судница

Region

U šumama proizvodili drogu: Podignuta optužnica protiv 10 hrvatskih državljana

Međutim, tokom transporta došlo je do incidenta. Pacijent je, kako je saopšteno, najprije ošamario doktorku, a potom počeo verbalno da vrijeđa nju i medicinsku sestru koje su se nalazile u vozilu.

Uprkos neprijatnoj i stresnoj situaciji, medicinska ekipa je uspjela da završi transport i pacijenta bezbjedno doveze do Urgentnog bloka Kliničkog centra Crne Gore. O cijelom događaju odmah je obaviještena policija.

Osumnjičeni je uhapšen, a danas se očekuje postupanje nadležnog tužioca koji će se izjasniti o daljim koracima u ovom slučaju.

Povodom incidenta oglasili su se i iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, odakle su poručili da će preduzeti sve neophodne mjere kako bi zaštitili svoje zaposlene i obezbijedili im sigurne uslove za rad.

Сарајево саобраћајна несрећа

Hronika

Teška nesreća kod Sarajeva: Saobraćaj obustavljen, ima povrijeđenih

Kako su najavili, planirano je uvođenje protokola za prijem poziva za kućne posjete, kojim će se vršiti procjena i selekcija poziva kako bi se utvrdilo koji slučajevi zaista zahtijevaju hitnu intervenciju na terenu.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Crna Gora

Hitna pomoć

fizički napad

Podgorica

doktorica

Komentari (0)

Pročitajte više

Sprovođenje uhapšenih u okviru akcije "Demidž" u OJT Banjaluka

Hronika

Devet uhapšenih u akciji "Demidž" ostaje iza rešetaka mjesec dana

46 min

0
Marija Šerifović pozira sa sinom Mariom tokom ljetovanja, dok je njegovo lice prekriveno emotikonom srceta.

Scena

Isplivali detalji o ženi koja je rodila sina Marije Šerifović

49 min

0
Rotacija na policijskom automobilu policije Srbije

Srbija

Policija uputila hitan apel roditeljima: Posljedice mogu da ostanu

1 h

0
Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut i ministar zdravlja Zlatibor Lončar započeli su danas obilazak završnih radova na novoj zgradi Zavoda za urgentnu medicinu Beograd (Hitna pomoć) i nova sanitetska vozila. Macut i Lončar su razgovarali sa zaposlenima koji će uskoro početi da rade u novoj zgradi Hitne pomoći i obišli su budući Kol centar te službe

Srbija

Troje povrijeđenih u saobraćajnoj nesreći: Među njima i dijete

1 h

0

Više iz rubrike

Čekić, sudnica

Region

U šumama proizvodili drogu: Podignuta optužnica protiv 10 hrvatskih državljana

30 min

0
Insekti, stršljen, košnica

Region

Pojavio se opasan insekt: Nije ga bilo decenijama

1 h

0
Automobilom uletio u dnevni boravak.

Region

Automobilom uletio ljudima u dnevni boravak: Vozio pijan i bez vozačke dozvole

2 h

0
Vozilo je potpuno zahvaćeno plamenom, bacajući dramatičan sjaj na mračnu ulicu.

Region

Usred noći zapalio automobil ispred porodične kuće: Uhapšen muškarac (37)

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima