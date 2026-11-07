Pacijent ošamario doktoricu prilikom transporta u bolnicu

Autor:ATV redakcija
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Tokom intervencije Hitne pomoći u Podgorici dogodio se incident kada je pacijent fizički i verbalno napao članove dežurne medicinske ekipe koja ga je prevozila u Urgentni blok Kliničkog centra Crne Gore.
Prema informacijama iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, ekipa je prethodno dobila nalog dispečera za kućnu posjetu u Ulici husinskih rudara. Medicinski radnici su izašli na adresu, pregledali pacijenta, nakon čega je doktorka procijenila da je neophodno da bude prevezen u Urgentni blok.
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Međutim, tokom transporta došlo je do incidenta. Pacijent je, kako je saopšteno, najprije ošamario doktorku, a potom počeo verbalno da vrijeđa nju i medicinsku sestru koje su se nalazile u vozilu.
Uprkos neprijatnoj i stresnoj situaciji, medicinska ekipa je uspjela da završi transport i pacijenta bezbjedno doveze do Urgentnog bloka Kliničkog centra Crne Gore. O cijelom događaju odmah je obaviještena policija.
Osumnjičeni je uhapšen, a danas se očekuje postupanje nadležnog tužioca koji će se izjasniti o daljim koracima u ovom slučaju.
Povodom incidenta oglasili su se i iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, odakle su poručili da će preduzeti sve neophodne mjere kako bi zaštitili svoje zaposlene i obezbijedili im sigurne uslove za rad.
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Kako su najavili, planirano je uvođenje protokola za prijem poziva za kućne posjete, kojim će se vršiti procjena i selekcija poziva kako bi se utvrdilo koji slučajevi zaista zahtijevaju hitnu intervenciju na terenu.
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