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U šumama proizvodili drogu: Podignuta optužnica protiv 10 hrvatskih državljana

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АТВ редакција
07.11.2026 15:05

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Čekić, sudnica
Foto: KATRIN BOLOVTSOVA / Pexels

Opštinsko državno tužilaštvo u Čakovcu je zbog proizvodnje droge u šumama u Međimurju podiglo optužnicu protiv 10 hrvatskih državljana.

Prvooptuženi je dvadesetosmogodišnjak kome se na teret stavlja da je od decembra prošle do maja ove godine u šumama na području Međimurske županije proizvodio sintetički kanabinoid.

On je supstance za proizvodnju droge nabavljao iz inostranstva preko dostavnih službi, a angažovao je i dvadesetsedmogodišnjaka da za njega proizvodi amfetamin.

Prema optužnici, zajedno su proizveli između pet i 7,5 kilograma ove droge, prenose hrvatski mediji.

Dvadesetosmogodišnjak se tereti i za posjedovanje amfetamina, marihuane, MDMA, kokaina, sintetičkog kanabinoida i hašiša radi dalje prodaje.

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Ostali okrivljeni starosti od 20 godina, pa sve do 45 terete se da su drogu kupovali i preprodavali.

Opštinski sud u Čakovcu prihvatio je prijedlog državnog tužilaštva i produžio istražni zatvor 20-godišnjaku i 24-godišnjaku zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela.

Iz istog razloga istražni zatvor je produžen i 27-godišnjaku, ali uz elektronski nadzor u domu.

(SRNA)

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Droga

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Hrvatska

Optužnica

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