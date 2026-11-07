Pojavio se opasan insekt: Nije ga bilo decenijama

Orijentalni stršljen ponovo je privukao pažnju u Dalmaciji. Nakon što je prošlog ljeta jedan primerak pronađen u kamenolomu u blizini Kaštela, sada je ovaj rijetki insekt snimljen i u samom centru Splita.

Fotografiju je redakciji "Slobodne Dalmacije" poslao građanin, a njegovo pojavljivanje ponovo je otvorilo pitanje širenja vrsta koje dosad nisu bile uobičajene na ovom području.

Orijentalni stršljen decenijama nije bio zabilježen u Dalmaciji, nakon što je, prema dostupnim podacima, nestao iz ovog dijela Hrvatske tokom 1970-ih godina.

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Njegov povratak prošle godine zabilježio je biolog dr sc. Toni Koren, nezavisni istraživač i član Udruženja "Hyla", koji je primjerak pronašao u kamenolomu pored Kaštela.

Može biti opasan

Govoreći o opasnosti koju ovaj insekt predstavlja za ljude, Koren je upozorio da su najveći rizik alergijske reakcije na ubod.

Kao i kod drugih stršljena, osa i pčela, reakcija organizma može biti nepredvidiva, a kod osoba koje su alergične posljedice mogu biti vrlo ozbiljne, pa i pogubne. Ipak, istakao je da orijentalni stršljeni nisu posebno agresivni.

Po pravilu napadaju kada se osjete ugroženima, na primjer ako neko pokuša da ih uhvati, pritisne ih ili slučajno sjedne na njih.

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Njihovo ponovno pojavljivanje u Dalmaciji uklapa se u širi trend dolaska i širenja novih vrsta insekata. Promjene klimatskih uslova i sve toplije vrijeme pogoduju opstanku i širenju pojedinih vrsta na područjima na kojima ranije nisu obitavale.

Jedan od primjera je i tigrasti komarac, koji se u međuvremenu odomaćio u Hrvatskoj. Nakon prošlogodišnjeg nalaza kod Kaštela, fotografija iz centra Splita mogla bi da bude novi pokazatelj prisustva orijentalnog stršljena u Dalmaciji.