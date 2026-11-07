Isplivali detalji o ženi koja je rodila sina Marije Šerifović

Sin Marije Šerifović, Mario, uskoro će proslaviti treći rođendan. Majka je postala 2023. godine, kada je uz pomoć surogat-majke u SAD na svijet stigao njen sin.

Vijest je tada iznenadila javnost, budući da Marija ranije nije govorila o tome da prolazi kroz proces ostvarivanja majčinstva.

O ovoj temi ponovo se govori nakon što je pjevačica Nada Obrić iznijela pojedine detalje o ženi koja je rodila Marijinog sina. Prema njenim riječima, surogat-majka je udata, ima vlastito dijete i visoko je obrazovana.

"Kakve je ona uslove dala toj ženi, toj surogat-majci, to je nestvarno. Ta žena je dobila od ptice mlijeko. Pritom, to nije nimalo ni siromašna žena ni nepismena, naprotiv, ona je visoko obrazovana. Ona ima svoje dijete, ima i muža. Ne znam kako se odlučila da bude surogat-majka, mislim da je to bio prvi put za tu ženu da bude surogat-majka", kazala je Nada Obrić.

Marija je ranije i sama govorila o procesu u Americi, naglašavajući da je riječ o ozbiljnoj proceduri koja podrazumijeva brojne medicinske, pravne i administrativne korake.

Posebno ju je pogodilo predstavljanje surogat-majčinstva kao iskorištavanja žena.

"Užasno mi smeta što na Balkanu, uz dužno poštovanje svim normalnim, civilizovanim ljudima, ljudi sjede ispod kamena. Ja sjedim u Americi, sunčam se i čitam kako ljudi sjede u dnevnicima, emisijama, jutarnjim programima i govore kako je ta žena vezana za radijator, kako je ona maltretirano lice. Gospodo draga, radi se o proceduri koja zahtijeva na hiljade dokumenata, potpisanih papira. Moja surogat-majka je imala svakog dana masaže, čistačicu u kući... Tamo se ne radi o robovlasništvu", poručila je pjevačica.

Riječ je i o veoma skupom postupku. Prema procjenama navedenim u tekstu, troškovi doniranja jajnih ćelija i formiranja embriona mogu dostići 50.000 dolara, dok surogat-majčinstvo u Sjedinjenim Američkim Državama može koštati i oko 150.000 dolara, prenosi "Avaz".