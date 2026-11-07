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Ava Karabatić se ponovo oglasila

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АТВ редакција
07.11.2026 13:12

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Ava Karabatić
Foto: Instagram

Starleta i rijaliti učesnica Ava Karabatić oglasila se nakon što je jutros odjeknula šokantna vijest da je navodno izvršila samoubistvo.

Ava je istakla da je sve laž!

Kako navodi, fizički se osjeća dobro, ali je psihički loše, zbog čega planira da potraži pomoć.

ava karabatic fb

Scena

Oglasila se Ava Karabatić nakon vijesti o smrti: Osoba je bolesna

"Fizički sam dobro, ali psihički ne. Potražiću psihološku pomoć nakon svih pretrpljenih trauma zbog svog mentalnog zdravlja koje mi je trenutno na prvom mjestu", navela je Ava Karabatić i zahvalila se svima koji su uz nju.

"Hvala svim dragim ljudima koji ste uz mene", napisala je Ava Karabatić u ovom za nju veoma teškom trenutku.

"Telegraf" je pozvao Avu i pokušao da stupi sa njom u kontakt, ali su pozivi odbijeni.

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Ava Karabatić

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