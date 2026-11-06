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Tijani Dapčević gatara predvid‌jela sudbinu: "Sve se ostvarilo"

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АТВ редакција
06.11.2026 22:57

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Tijani Dapčević gatara predvid‌jela sudbinu: "Sve se ostvarilo"
Foto: Youtube / Printscreen

Pjevačica Tijana Dapčević danas uživa u braku sa suprugom Milanom, sa kojim ima sina Vuka. Ipak, godinu dana prije nego što ga je upoznala, jedna makedonska gatara predvid‌jela joj je ljubav, udaju i život u inostranstvu.

Do susreta sa gatarom došlo je sasvim slučajno, kada je Tijana na nagovor drugarice otišla kod žene koja joj je gledala u šolju. Ono što joj je tada rekla, pjevačica nije shvatila ozbiljno.

"Moja drugarica je išla kod jedne gospođe da joj gleda u šolju i molila me je da idem sa njom. I natera ona mene. Drugarica završila i pita mene ta gospođa Ruža da li bih volela da i meni nešto kaže, i ja kao ajde. Gospođa Ruža mi je gledala u šolju i rekla kako ću za godinu dana da upoznam čoveka iz inostranstva, da ću ga zavoleti na jedan i da ću se preseliti. Ja sam na to prevrtala očima. Takođe mi je rekla da ću se udati, roditi mu jedno dete i da ću biti veoma popularna u toj zemlji", ispričala je za Grand.

Pjevačica je objasnila da tada nije ni pomišljala da će živjeti u inostranstvu, jer je Srbiju doživljavala kao svoju zemlju, s obzirom na to da joj je majka iz Crvenke.

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"Godinu dana kasnije, kad sam upoznala Milana, ja sam se setila te priče i gospođe Ruže i inostranstva. Nisam mogla da kapiram Srbiju kao inostranstvo, to je moja zemlja, meni je mama iz Crvenke, ali iz Ružine perspektive to je druga država", istakla je pjevačica i dodala da se slatko nasmijala kada je shvatila da se sve što joj je Ruža rekla obistinilo.

Ipak, i pored svega, Tijana je ostala pri svom stavu kada je riječ o proricanju sudbine.

"Da se razumemo i dalje ne verujem u te stvari", dodala je pjevačica.

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Tagovi :

Tijana Dapčević

Pjevačica

Gatara

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