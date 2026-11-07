Otkriveno zašto je prijatelj Ave Karabatić objavio da je umrla

Autor:ATV redakcija
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Nakon što se oglasila na Instagramu i demantovala tvrdnje da je izvršila samoubistvo Ava Karabatić se sada obratila pratiocima i dala im mogućnost da joj postave pitanje.
Jedno od pitanja bilo je zašto je njen prijatelj Marko Tomas objavio video na njenom profilu gdje u suzama saopštava vijest o smrti starlete.
Ona je odgovorila da je Marko bio u šoku.
"Mario, moja administratorka, kao i mnogi drugi, moji dragi prijatelji, doživjeli su šok kad su čuli tu lažnu glasovnu da sam pala sa sprata i povjerovali su u to", odgovorila je Ava Karabatić.
Podsjećamo, ona je ranije poručila da se fizički dobro osjeća, ali da je psihički loše zbog čega će potražiti stručnu pomoć.
Scena
Ava Karabatić se ponovo oglasila
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