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Otkriveno zašto je prijatelj Ave Karabatić objavio da je umrla

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АТВ редакција
07.11.2026 13:55

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Marko Tomas i Ava Karabatić
Foto: Instagram

Nakon što se oglasila na Instagramu i demantovala tvrdnje da je izvršila samoubistvo Ava Karabatić se sada obratila pratiocima i dala im mogućnost da joj postave pitanje.

Jedno od pitanja bilo je zašto je njen prijatelj Marko Tomas objavio video na njenom profilu gdje u suzama saopštava vijest o smrti starlete.

Ona je odgovorila da je Marko bio u šoku.

"Mario, moja administratorka, kao i mnogi drugi, moji dragi prijatelji, doživjeli su šok kad su čuli tu lažnu glasovnu da sam pala sa sprata i povjerovali su u to", odgovorila je Ava Karabatić.

Podsjećamo, ona je ranije poručila da se fizički dobro osjeća, ali da je psihički loše zbog čega će potražiti stručnu pomoć.

Ава Карабатић

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Ava Karabatić se ponovo oglasila

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Ava Karabatić

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