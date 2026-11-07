Otkriveno zašto je prijatelj Ave Karabatić objavio da je umrla

Nakon što se oglasila na Instagramu i demantovala tvrdnje da je izvršila samoubistvo Ava Karabatić se sada obratila pratiocima i dala im mogućnost da joj postave pitanje.

Jedno od pitanja bilo je zašto je njen prijatelj Marko Tomas objavio video na njenom profilu gdje u suzama saopštava vijest o smrti starlete.

Ona je odgovorila da je Marko bio u šoku.

"Mario, moja administratorka, kao i mnogi drugi, moji dragi prijatelji, doživjeli su šok kad su čuli tu lažnu glasovnu da sam pala sa sprata i povjerovali su u to", odgovorila je Ava Karabatić.

Podsjećamo, ona je ranije poručila da se fizički dobro osjeća, ali da je psihički loše zbog čega će potražiti stručnu pomoć.