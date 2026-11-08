Putnik otkrio šta je prethodilo prevrtanju srpskog autobusa kod Zagreba

Jedan od putnika autobusa koji se u ned‌jelju, 8. novembra, prevrnuo na auto-putu A3 kod Ivanić-Grada, pri čemu su poginule dvije osobe, tvrdi da je vozač zaspao za volanom svega nekoliko minuta nakon što se zamijenio s kolegom.

Zvaničan uzrok nesreće još nije utvrđen.

Nikola Golubović, jedan od putnika, ispričao je da je autobus krenuo iz Srbije prema Zagrebu i da su se dvojica vozača zamijenila na stajalištu neposredno prije nesreće.

"Iz Srbije smo krenuli prema Zagrebu. Dva vozača zamijenila su se na stajalištu i vozač je zaspao nekoliko minuta nakon toga", rekao je Golubović za HRT, a prenosi Jutarnji list.

On je nesreću opisao kao stravičnu i izrazio saučešće porodicama poginulih.

Prema njegovim riječima, putnici uglavnom nisu putovali zajedno. Neki su išli u posjetu porodici, a drugi na posao.

Putnik opisao trenutke prevrtanja autobusa

Još jedan putnik, Marin Jević, ispričao je da su oko 7.30 časova osjetili kako autobus prelazi na bankinu, nakon čega je udario u zaštitnu ogradu.

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"Vid‌jeli smo da se autobus podigao na rampu. Klizili smo i prevrtali se po livadi nekoliko desetaka metara. Kad se autobus zaustavio, nastali su jauci i krici", ispričao je Jević.

On je sjedio u zadnjem dijelu autobusa, gd‌je je vidio brojne povrijeđene putnike.

"Pokraj mojih nogu dvije su osobe bile prikliještene sjedalom. Bilo je mnogo ljudi koji su bili krvavi, a jedan je mladić padao u šok", rekao je za HRT.

U prevrtanju autobusa srpskih registarskih oznaka na auto-putu A3, neposredno nakon čvora Ivanić-Grad u smjeru Zagreba, poginula su dva putnika, dok su 33 osobe povrijeđene.

Prema podacima hrvatskog Ministarstva zdravstva, šest osoba zadobilo je teške, a 27 lakše povrede. Među teško povrijeđenima je i d‌jevojka (20), koja je helikopterom hitne medicinske službe prevezena u Kliničku bolnicu Dubrava.

Hrvatska ministarka zdravstva Irena Hrstić potvrdila je da su povrijeđena i oba vozača autobusa, ali nije imala informacije o težini njihovih povreda.

Na mjesto nesreće upućeno je devet timova hitne medicinske službe, uključujući i helikopterski tim, a povrijeđeni su zbrinuti u zagrebačkim bolnicama.

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Iz KB Dubrava saopšteno je da je u toj ustanovi zbrinuto šest pacijenata, od kojih su dvije osobe teže povrijeđene, ali nisu životno ugrožene. Kod teže povrijeđenih riječ je o prelomima ruke i ključne kosti, a ljekari će procijeniti da li su potrebni operativni zahvati.

U zbrinjavanje putnika uključeni su i psihijatri i psiholozi.

Policija utvrđuje uzrok

Hrvatske vlasti još nisu zvanično potvrdile uzrok nesreće.

Potpredsjednik hrvatske Vlade Tomo Medved izjavio je da se o uzrocima zasad ne može govoriti jer će ih utvrditi istraga.