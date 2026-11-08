Oglasio se Plenković nakon stravične nesreće u Hrvatskoj

Premijer Hrvatske Andrej Plenković uputio je saučešće porodicama dva lica koja su jutros poginula pri prevrtanju autobusa iz Srbije na auto-putu kod Ivanić Grada, a povrijeđenima je poželio brz oporavak.

Plenković je naveo da su povrijeđeni putnici prevezeni u nekoliko zagrebačkih bolnica, gdje im se pruža potrebna zdravstvena skrb te im zaželio brz oporavak.

S tugom smo primili vijest o prevrtanju autobusa srpskih registarskih oznaka na autocesti A3 kod Ivanić-Grada, u kojem su dvije osobe smrtno stradale. Izražavamo iskrenu sućut njihovim obiteljima. Sve nadležne službe - hitna medicinska služba, policija i vatrogasci - žurno su reagirale i pružile pomoć u spašavanju stradalih osoba. Na mjesto nesreće stigli su i potpredsjednik @VladaRH @tomo_medved i ministrica @MIZdravstva Irena Hrstić. Ozlijeđeni putnici su prevezeni u nekoliko zagrebačkih bolnica, gdje im se pruža sva potrebna zdravstvena skrb te im želimo brzi oporavak. Istraga će utvrditi okolnosti i uzroke ove prometne nesreće. — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) November 8, 2026

"Istraga će utvrditi okolnosti i uzroke ove saobraćajne nesreće", napisao je Plenković na Iksu.

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Saučešće porodicama poginulih uputio je i potpredsjednik Vlade Hrvatske Tomo Medved, koji je posjetio mjesto nesreće gdje je razgovarao sa putnicima, te dodao da policija utvrđuje identitete i države iz kojih dolaze

Najavio je i koordinaciju sa nadležnim ambasadama.

Mjesto nesreće posjetila je i ministar zdravlja Hrvatske Irena Hrstić, koja je rekla da su među povrijeđenim i vozači autobusa.

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Prema informacijama hrvatskih medija, neposredno nakon petlje Ivanić Grad u smjeru prema Zagrebu prevrnuo se autobus "Niš ekspres" iz Srbije, a u autobusu su bila ukupno 33 putnika i dva vozača.

Iz Ministarstva zdravlja Hrvatske ranije su saopštili da du dva lica poginula, dok je šest teško povrijeđeno, a a 27 je zadobilo lakše povrede. Saobraćajna nesreća dogodila se oko 7.25 časova.