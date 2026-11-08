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Poznato odakle su putnici stradali u prevrtanju autobusa "Niš ekspresa"

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АТВ редакција
08.11.2026 16:47

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Dvije osobe su poginule, a više ih je povrijeđeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros, 8. novembra, na auto-putu A3 u Hrvatskoj, kada se prevrnuo autobus sa registarskim oznakama Srbije.
Foto: Granični prijelaz Maljevac

Crnogorski državljanin i jedan hrvatski poginuli su pri prevrtanju autobusa na auto-putu kod Ivanić Grada, rečeno je Ministarstva spoljnih poslova Hrvatske za RTL.

Privremena otpravnica poslova u Ambasadi Srbije u Hrvatskoj Dejana Peruničić rekla je da dvije poginule osobe u prevrtanju autobusa nisu državljani Srbije i izrazila zahvalnost svim hrvatskim službama koje su pružile pomoć unesrećenima.

Ona je obišla povrijeđene građane u Kliničkoj bolnici Dubrava, a posjetiće i one u KBC-u Zagreb i drugim bolnicama.

"Svi povrijeđeni su dobro zbrinuti u zagrebačkim bolnicama", dodala je Peruničićeva., prenosi "Srna".

Hrvatski premijer Andrej Plenković razgovarao je danas telefonom sa predsjednikom Vlade Srbije Đurom Macutom o saobraćajnoj nesreći i tom prilikom su izrazili žaljenje zbog dvije osoba koje su izgubile život.

"Nastavićemo saradnju u vezi sa svim pitanjima o prometnoj nesreći, kao i o brizi o povrijeđenima", poručio je Plenković.

Dva lica su poginula, šest je teško povrijeđeno, a 27 je zadobilo lakše povrede pri jutrošnjem prevrtanju autobusa "Niš ekspresa" na auto-putu kod Ivanić Grada u pravcu Zagreba.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

Hrvatska

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