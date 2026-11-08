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Strašni detalji tragedije: U prevrtanju autobusa poginula djevojčica

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АТВ редакција
08.11.2026 19:05

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Dvije osobe su poginule, a više ih je povrijeđeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros, 8. novembra, na auto-putu A3 u Hrvatskoj, kada se prevrnuo autobus sa registarskim oznakama Srbije.
Foto: GP Maljevac

Djevojčica iz Crne Gore poginula je jutros pri prevrtanju autobusa na auto-putu kod Ivanić Grada, potvrđeno je iz crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova.

Iz Ministarstva su naveli da je djevojčica preminula od zadobijenih povreda, te da je Ambasada Crne Gore u Zagrebu u kontaktu sa nadležnim institucijama Hrvatske i porodicom, kojoj pruža pomoć.

"Nadležni organi Hrvatske potvrdili su da je maloljetna državljanka Crne Gore preminula od posljedica nesreće", naveli su iz Ministarstva, prenosi "Srna".

Dodali su da je Ambasada Crne Gore u Zagrebu pružila porodici potrebnu pomoć i podršku, uključujući asistenciju u organizaciji prenosa posmrtnih ostataka u Crnu Goru, prenosi Radio-televizija Crne Gore.

Iz Ministarstva spoljnih poslova Hrvatske ranije su naveli da su pri prevrtanju autobusa poginuli crnogorski državljanin i jedan hrvatski.

Šest lica je teško povrijeđeno, a 27 je zadobilo lakše povrede pri prevrtanju autobusa "Niš ekspresa" na auto-putu kod Ivanić Grada u pravcu Zagreba.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

tragedija

nesreća

Hrvatska

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