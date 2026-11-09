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Užas u bolnici: Vezani pacijent preminuo nakon sputavanja, radnici osumnjičeni za ubistvo

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АТВ редакција
09.11.2026 07:56

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Užas u bolnici: Vezani pacijent preminuo nakon sputavanja, radnici osumnjičeni za ubistvo
Foto: Envato/stokkete

Četvorica zaposlenika zdravstvene ustanove na zapadu Zagreba osumnjičena su za teško ubistvo 32-godišnjeg pacijenta, kojeg su, prema sumnjama policije, nasilno sputavali dok je bio vezan, nakon čega je preminuo.

Zagrebačka policija završila je kriminalističku istragu nad četvoricom muškaraca u dobi od 32, 22, 52 i 28 godina, koje sumnjiči za teško ubistvo pacijenta.

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Sumnja se da su osumnjičeni zaposlenici 21. oktobra 2026. godine oko 20 sati, u zdravstvenoj ustanovi na zapadu Zagreba, postupali suprotno pravilima medicinske struke i dužnoj pažnji prema pacijentu s duševnim smetnjama.

Tragedija se dogodila dok je 32-godišnji pacijent ležao na bolničkom krevetu, djelimično vezan remenjem. Kada je, u stanju duševne rastrojenosti, pokušao da se oslobodi i ustane, četvorica zaposlenika ustanove zajednički su ga u tome sprečavala i sputavala upotrebom fizičke sile.

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Tokom takvog postupanja pacijentu su nanesene tjelesne povrede od kojih je preminuo.

Nakon završetka kriminalističke istrage, svi osumnjičeni su u zakonskom roku predati pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zagrebačke.

Protiv njih je podnesena krivična prijava nadležnom Županijskom državnom tužilaštvu u Zagrebu.

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pacijent

Ubistvo

Zagreb

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