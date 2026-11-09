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Teška saobraćajna nesreća u Sarajevu: Dijelovi automobila rasuti po putu

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АТВ редакција
09.11.2026 10:00

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Automobil policije FBiH
Foto: ATV BL

U ulici Hamdije Kreševljakovića u centru Sarajeva jutros, 9. novembra, dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali putnički automobil i motocikl. Jedna osoba je povrijeđena.

Kako je potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a KS, nesreća se dogodila u 8:35 sati.

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"Došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali motor i automobil. Jedno lice je povrijeđeno, a stepen povreda povrijeđenog trenutno je nepoznat" rečeno je za "Avaz" iz Operativnog centra MUP-a KS.

Prema fotografijama na vozilima je pričinjena znatna materijalna šteta. Prednji dio automobila je oštećen, dok je motocikl nakon sudara završio na kolovozu. Dijelovi vozila rasuti su po cesti.

Na mjesto nesreće izašli su pripadnici policije i ekipa Hitne pomoći KS. Zbog sudara je saobraćaj u ulici Hamdije Kreševljakovića otežan, a gužve su zabilježene i na okolnim saobraćajnicama.

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Policijski službenici obavljaju uviđaj, nakon kojeg će biti poznate tačne okolnosti pod kojima je došlo do nesreće.

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Sarajevo

MUP Kanton Sarajevo

Saobraćajna nesreća

povrijeđeni

uviđaj

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