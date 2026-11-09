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Oglasila se policija o ranjavanju lovca kod Banjaluke

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Стеван Лулић
09.11.2026 10:46

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Policija Republike Srpske
Foto: ATV

Policijska uprava Banjaluka oglasila se o incidentu u mjestu Ramići u kojoj je ranjen jedan lovac.

Iz policije su potvrdili da se slučaj dogodio, te da je lovac prevezen na UKC.

"Policijskoj upravi Banjaluka juče je prijavljeno da je istog dana oko 10,40 časova u mjestu Ramići tokom lova jedan lovac pucajući iz lovačke puške sa sačmom slučajno pogodio drugog lovca koji je zadobio tjelesne povrede. Povrijeđeni lovac je medicinski zbrinut na Univerzitetsko – kliničkom centru Republike Srpske", naveli su iz policije i dodali:

"Policijski službenici su na licu mjesta izvršili uviđaj. Sve mjere i radnje preduzete su uz saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka koji je naložio da se preduzmu sve mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti navedenog događaja".

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lovac

Lovci

Policija

Banjaluka

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