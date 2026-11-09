Oštetio nadgrobne spomenike u Tesliću: Uhapšen muškarac

Autor:ATV redakcija
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Teslićka policija uhapsila je I.D, sa područja ovog grada, jer se sumnjiči da je pričinilo štetu na groblju u teslićkom naselju Gomjenica, koje pripada islamskoj zajednici.
Iz Policijske uprave Doboj saopšteno je da je lice uhapšeno juče, kada je incident i prijavljen, te da se u vezu sa izvršenjem ovog krivičnog djela dovodi i jedan maloljetnik.
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U prijavi je istaknuto da su oštećeni ulazna kapija, stubovi ograde i nadgrobni spomenici.
O svemu obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.
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