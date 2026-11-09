Hrvat nije vratio sina (2) majci: Obojica nađena mrtva u Švajcarskoj

Tridesettrogodišnji državljanin Hrvatske i njegov dvoipogodišnji sin pronađeni su mrtvi u švajcarskom gradu Vatvilu, nakon što je majka prijavila policiji da joj otac nije vratio dijete u dogovoreno vrijeme. Policija sumnja da je muškarac usmrtio sina, a zatim sebi oduzeo život.

Tragedija se dogodila u utorak, 3. novembra, u kantonu Sent Galen, a policija je detalje slučaja saopštila narednog dana.

Kako je navedeno u saopštenju kantonalne policije Sent Galena, majka je u utorak ujutro prijavila da joj otac d‌jeteta, s kojim nije živjela, nije vratio sina kako je bilo dogovoreno.

Nakon prijave pokrenuta je opsežna potraga u kojoj su učestvovali pripadnici gradske i kantonalne policije.

Tijela oca i d‌jeteta pronađena su kasno uveče u jednom smještajnom objektu u Vatvilu.

Policija sumnja da je otac ubio dijete, pa sebe

Prema prvim rezultatima istrage, okolnosti na mjestu pronalaska tijela ukazuju na to da je muškarac vatrenim oružjem usmrtio sina, a zatim izvršio samoubistvo.

Policija je potvrdila da je riječ o 33-godišnjem muškarcu i d‌ječaku starom dvije i po godine.

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Obojica su bili hrvatski državljani s prebivalištem u kantonu Sent Galen.

Tužilaštvo istražuje okolnosti tragedije

Istragu vodi kantonalna policija pod nadzorom Tužilaštva kantona Sent Galen.

Uviđaju su prisustvovali policijski stručnjaci, pripadnici gradske policije, predstavnici Instituta za sudsku medicinu pri Kantonalnoj bolnici Sent Galen i tužilaštva.

Nadležni organi nastavljaju da utvrđuju tačne okolnosti smrti oca i d‌jeteta.

Za sada nisu saopšteni detalji o mogućem motivu tragedije, pišu Nezavisne novine.