Skandal u kompaniji Nvidija: Direktor priznao aferu sa ženom osumnjičenom za špijunažu

Američka tehnološka kompanija Nvidija pokrenula je istragu o svom direktoru i suosnivaču Džensenu Huangu, nakon što je priznao upravnom odboru da je bio u intimnoj vezi sa direktorkom azijske tehnološke kompanije "Megaspid" Alis Huang za koju američke obavještajne službe sumnjaju da radi za kinesku obaveštajnu službu.

Huangov odnos sa Alis Huang postao je predmet interesovanja američkih vlasti nakon što je obavještajnim nadzorom otkriveno da je ona prosleđivala informacije Pekingu.

Slučaj je izazvao zabrinutost zbog Huangove uloge jedne od najuticajnijih ličnosti u razvoju vještačke inteligencije.

U poruci zaposlenima i saradnicima kompanije, Huang se izvinio zbog svog postupka.

"Bio sam nevjeran supruzi. Moji postupci povrijedili su nju i našu djecu. Ne postoji opravdanje za ono što sam uradio. Duboko mi je žao", naveo je Huang.

Upravni odbor Nvidije saopštio je da nema razloga da vjeruje da su ugroženi nacionalna bezbjednost ili povjerljive informacije kompanije, ali da će istragom biti razmotrene sve dostupne informacije.

Ko je Jensen Huang?

Jensen Huang rođen je na Tajvanu 1963. godine. Kao dijete je preko Tajlanda emigrirao u SAD, gdje je prošao klasičan put "američkog sna".

Tokom studentskih dana radio je u lancu restorana "Deni’s", gde je, kako sam često ističe u intervjuima, čistio toalete i prao sudove, učeći se radnoj etici i suočavanju sa stresom.

Nakon završenih studija elektrotehnike na univerzitetu u Oregonu i master diplome na prestižnom Stanfordu, Huang je 1993. godine, upravo u jednom separeu restorana "Deny’s", sa dvojicom prijatelja skicirao ideju o osnivanju Nvidije. Vizija je bila usmjerena na specijalizovane čipove koji mogu da obrađuju kompleksnu 3D grafiku.

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Decenijama je gradio kompaniju, ulagajući u pravom trenutku na tehnologiju paralelnog procesiranja (CUDA arhitekturu).

Kada je krajem 2022. svijet eksplodirao pojavom Čet GPT-a i generativne vještačke inteligencije, ispostavilo se da praktično svi superkompjuteri i data centri na planeti zavise upravo od Huangovih AI čipova.

Bogatstvo koje se mjeri stotinama milijardi dolara

Nvidijina tržišna kapitalizacija poletjela je u nebo, a kompanija je u međuvremenu dostigla i prestižno mjesto među najvrijednijim korporacijama u istoriji.

Sa skokom dionica, raslo je i lično bogatstvo njenog osnivača.

Huangovo neto bogatstvo procijenjuje se na znatno preko 100 milijardi dolara, što ga čvrsto pozicionira među najbogatije ljude na svijetu.

Postao je tehnološka rok zvijezda, Mark Zakerberg ga je jednom prilikom nazvao "Tejlor Sviftom tehnološkog svijeta“, dok na IT konferencijama u Aziji i Americi fanovi čekaju u redovima da im se potpiše na odeću ili grafičke kartice, piše Blic.