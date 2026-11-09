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Federacija se zadužuje za 40 miliona KM

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АТВ редакција
09.11.2026 14:54

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Federacija se zadužuje za 40 miliona KM
Foto: ATV

Federacija BiH (FBiH) planira novo zaduženje od 40 miliona KM emisijom trezorskih zapisa, zakazanom za 17. novembar.

Federalno ministarstvo finansija objavilo je javni poziv za učestvovanje u emisiji obveznica FBiH putem aukcije na Sarajevskoj berzi.

Planirani iznos emisije je 40 miliona KM, nominalna vrijednost trezorskog zapisa je 1.000 KM, dok je 18. novembar 2033. godine datum njihovih dospijeća.

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Federacija BiH

zaduženje

Milioni

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