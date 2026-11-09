Adnan Delić podnio ostavku

Adnan Delić podnio je danas, 9. novembra ostavku na dužnost federalnog ministra rada i socijalne politike te je odlučio prihvatiti mandat u Skupštini Kantona Sarajevo.

"Danas sam predsjednici FBiH podnio ostavku na dužnost federalnog ministra rada i socijalne politike. Prihvatiću mandat u Skupštini Kantona Sarajevo koji ste mi povjerili na izborima i, poštujući Izborni zakon, završavam svoj ministarski mandat", poručio je Delić preko društvenih mreža.

Rezimirajući svoj rad u protekle četiri godine, Delić je istakao da će ih pamtiti po ljudima i njihovim životnim pričama.

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"Iza nas su četiri intenzivne godine. Mnogo kilometara, razgovora, brige, borbe i traženja rješenja. Upoznao sam ljude koji svakodnevno nose teret o kojem većina nas malo zna. Roditelje koji godinama ne prospavaju noć. Ljude kojima je i najosnovnije pravo značilo dugu borbu. Porodice kojima je trebalo da ih neko sasluša i ozbiljno shvati ono kroz šta prolaze", rekao je i zaključio:

"Zbog njih mi je ovaj posao značio mnogo više nego što sam mogao znati kada sam ga preuzeo. Radovao sam se svakom pomaku za koji smo znali da će nekome olakšati život. Teško sam prihvatao koliko se dugo na neka rješenja čeka, posebno kada znate da ljudi kojima su potrebna nemaju vremena za čekanje".

(Radiosarajevo)