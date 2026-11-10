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Teška nesreća kod Bijeljine, poginula žena

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Новинар АТВ Огњен Матавуљ
10.11.2026 13:30

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razbijena šajba, udario pješaka
Foto: ATV

Žena R.Š. (61) iz Bijeljine poginula je jutros u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Srednjoj Ljeljenči kod Bijeljine kada je u nju udario automobil ”golf”.

U Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini navode da se tragedija dogodila oko 8.30 časova na regionalnom putu Bijeljina – Ugljevik.

”U saobraćajnoj nezgodi učestvovali su automobil ”golf”, kojim je upravljalo N. R. i pješak R. Š. (rođena 1965. godine), čija je smrt konstatovana na licu mjesta”, saopštlilo je OJT Bijeljina.

Nakon prijave dežurni tužilac je izašao na lice mjesta i rukovodio uviđajem koji su obavili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Bijeljina, uz prisustvo vještaka saobraćajne struke.

”Po nalogu dežurnog tužioca, preduzimaju se dalje mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti i uzroka saobraćajne nezgode, a naređena je obdukcija tijela smrtno stradalog lica”, navode u tužilaštvu.

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Saobraćajna nesreća

Bijeljina

poginula žena

Poginuo pješak

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