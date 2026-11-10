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Banjalučanin pijan izazvao nezgodu, oduzet mu automobil

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АТВ редакција
10.11.2026 10:27

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Banjalučanin pijan izazvao nezgodu, oduzet mu automobil

Banjalučka policija privremeno je oduzela automobil ”tojota” od M.K. iz Banjaluke nakon što je pijan učestvovao u saobraćajnoj nezgodi.

U PU Banjaluka navode da se nezgoda dogodila sinoć oko 21.40 ačasova, a jedini učesnik je bio M.K.

”Na licu mjesta izvršen je uviđaj. Ispitivanjem na prisustvo alkohola u organizmu kod M.K. je izmjerena koncentracija od 2,08 g/kg alkohola. Daljim provjerama je utvrđeno da je isti vozač 1. novembra prekršajno sanksionisan zbog obijesne vožnje”, saopštila je PU Banjaluka.

Dodaju da je u skladu sa Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH od M.K. privremeno oduzet automobil i o svemu je obaviješten dežurni sudija za prekršaje Osnovnog suda u Banjaluci.

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oduzet automobil

pijani vozač

alkotest

Saobraćajna nezgoda

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