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Policija pronašla 51 vozilo: Akcija kod Kneževa protiv nedozvoljene trgovine

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Стеван Лулић
10.11.2026 10:26

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Policija pronašla 51 vozilo: Akcija kod Kneževa protiv nedozvoljene trgovine
Foto: ATV

U velikoj akciji protiv nedozvoljene trgovine policija i inspekcija su juče, u Javoranima kod Kneževa, pronašli čak 51 vozilo i desetine rezervnih dijelova.

Osoba D.B. je u ovom slučaju je osumnjičena za krivično djelo "Nedozvoljena trgovina".

"Policijski službenici Policijske stanice Kneževo su juče zajedno sa nadležnom inspekcijskom službom izvršili kontrolu jedne lokacije u mjestu Javorani, kojom prilikom su pronašli ukupno 51 vozilo kao i više destina raznih rezervnih dijelova za vozila. Kontrolom je utvrđeno da lice D.B. iz Kneževa posluje bez odobrenja za trgovinu izdatog od strane nadležnog organa", saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

O slučaju je obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji se izjasnio da se radi o krivičnom djelu "Nedozvoljena trgovina".

Naloženo je da policija izvrši uviđaj i kriminalističku obradu lica D.B., te preduzme druge neophodne mjere i radnje.

"Nakon dokumentovanja i kompletiranja predmeta Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka biće dostvljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu", zaključuju u PU Banjaluka.

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Tagovi :

Nedozvoljena trgovina

Kneževo

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