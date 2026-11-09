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Pacijent pobjegao iz Hitne pomoći kod Banjaluke: Policajac krenuo za njim, reagovao i SAJ

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АТВ редакција
09.11.2026 21:30

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Pacijent pobjegao iz Hitne pomoći kod Banjaluke: Policajac krenuo za njim, reagovao i SAJ
Foto: Provjereno.info

Nesvakidašnja situacija zabilježena je danas na brzoj cesti u pravcu Banjaluke, kada je pacijent iskoristio zastoj u saobraćaju i pobjegao iz vozila Hitne pomoći koje ga je prevozilo iz Prijedora. U potjeru za njim uključili su se policajac iz pratnje, ali i pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ).

Svemu je prethodila saobraćajna nezgoda u blizini Prijedorske petlje, zbog koje su stvorene velike gužve i usporen saobraćaj na ovoj dionici.

Vozilo Hitne pomoći iz Prijedora, koje se kretalo u policijskoj pratnji, zbog nastalog zastoja moralo je da uspori. Taj trenutak iskoristio je pacijent, koji je iznenada napustio vozilo i počeo da bježi, saznaje Provjereno.info.

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Policajac koji je bio u pratnji odmah je reagovao i krenuo za njim. Istovremeno su iz suprotnog pravca naišli pripadnici SAJ-a, koji su primijetili osobu u bjekstvu i uključili se u potjeru.

Zahvaljujući brzoj reakciji policije, pacijent je ubrzo savladan, nakon čega je ponovo smješten u vozilo Hitne pomoći.

Ovaj nesvakidašnji događaj potvrđen je za portal „Provjereno“.

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Tagovi :

Hitna pomoć

pacijent

Policija

Specijalna antiteroristička jedinica

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