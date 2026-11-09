Okružno javno tužilaštvo Prijedor podiglo je optužnicu protiv muškarca iz Krupe na Uni čiji su inicijali D.M. jer je mlađoj maloljetnici slao fotografije i snimke njene majke sa seksualnim sadržajima, objavilo je danas ovo tužilaštvo.

On se tereti za krivično djelo upoznavanje djece sa pornografijom, za šta je propisana kazna zatvora od šest mjeseci do tri godine.

Za krivično djelo šumska krađa optužen je penzioner Đ.S. iz Prijedora jer je u tuđoj šumi oborio 10 stabla bukve i osam stabala hrasta, ukupne drvne mase 7,71 metar kubni.

Za ovo krivično djelo propisana je novčana ili kazna zatvora do dvije godine.

Prijedorsko tužilaštvo danas je objavilo i optužnicu protiv osuđivanog A.U. iz Prijedora koji je maloljetnom licu 2019. godine u svom stanu prodao marihuanu i dao džoint.

Optužena su i dva muškarca iz Kozarske Dubice, I.R. i osuđivani D.A, zbog fizičkog napada na maloljetnika i nanošenje lakših povreda.

Terete se za krivično djelo tjelesna povreda za koje je propisana novčana ili kazna zatvora do jedne godine.

Optužnice su potvrdili osnovni sudovi u Prijedoru, u Novom Gradu ili u Kozarskoj Dubici, prenosi Srna.