Uhapšen odbjegli Milan Gračanin

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Foto: Ron Lach/Pexels

Bjegunac Milan Gračanin uhapšen je na području Subotice u Srbiji u okviru akcije "Rober", saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Njega su locirali službenici Tima za ciljane potrage Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske, u saradnji sa FAST jedinicom MUP-a Srbije. Za Gračaninom Osnovni sud u Banjaluci raspisao je međunarodnu potjernicu zbog izvršenog krivičnog djela razbojništvo iz Krivičnog zakonika Republike Srpske, prenosi "Srna". Gračanina su uhapsili pripadnici FAST jedinice MUP-a Srbije i u vezi s njim biće preduzete zakonom predviđene mjere radi ekstradicije i predaje nadležnim sudskim organima u BiH, odnosno u Republici Srpskoj.

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