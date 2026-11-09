Okružno javno tužilaštvo u Trebinju zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora Trebinjcima A.S. (21) i S.Ž. (24) zbog sumnje da su sjekirom i metalnom šipkom napali i izudarali trojicu sugrađana.

Napad se dogodio 6. novembra oko 1.45 časova u Vidovdanskoj ulici u Trebinju. Nakon prijave policija je mjestu napada zatekla povrijeđene S.R, Đ.R. i M.V. koji su imali vidljive povrede, kao i rasjekotine zbog čega im je ukazana ljekarska pomoć. Osumnjičeni su naknadno identifikovani i uhapšeni.

Kako je saopštilo OJT Trebinje pritvor je predložen zbog sumnje da su A.S. i S.Ž. kao saizvršioci počinili krivično djelo nanošenja teških tjelesnih povreda i dva krivična djela nanošenja tjelesnih povreda.

”Navedeni se sumnjiče da su sa još jednim nepoznatim licem fizički napali oštećene S.R, M.V. i Đ.R. tako što su ih presreli, a zatim sjekirom i metalnom šipkom udarali po glavi i drugim dijelovima tijela od kojih udaraca je oštećeni M.V. zadobio tešku tjelesnu povredu, dok su oštećeni S.R. i Đ.R. zadobili tjelesne povrede”, saopštilo je OJT Trebinje.

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Dodaju da je pritvor predložen zbog bojazni da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo.