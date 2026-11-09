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Sarajevo: Muškarac i žena uhapšeni zbog krađa

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АТВ редакција
09.11.2026 11:27

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Lisice na rukama ženska ruka
Foto: Pexel/Kindel Media

Policijski službenici Odjeljenja za imovinske delikte Uprave policije MUP-a KS, 06.11.2026. godine u 19:30 sati uhapsili su ženu iz Sarajeva. Riječ je o V.C. (1990) iz Sarajeva.

Uhapšena je zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivično djelo Krađa.

Juče, 08.11., u 19 časova policijski službenici Odjeljenja za imovinske delikte su na osnovu raspisanih potjernica od strane Policije Brčko distrikt BiH i MUP-a Tuzlanskog kantona uhapsili muškarca D.Š., rođen 1995. godine u Kelnu, nastanjen u Sarajevu.

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Uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela Teška krađa.

Za oba slučaja je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva KS, a osumnjičeni su predati u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a KS, prenosi CrnaHronika.

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Tagovi :

hapšenje

Krađa

Sarajevo

MUP Kantona Sarajevo

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