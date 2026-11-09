Preminuo mladi fudbaler Radničkog: Dan ranije igrao utakmicu

Autor:ATV redakcija
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Fudbalski klub Radnički iz baranjskog mjesta Mece je saopštio vijest o smrti mladog fudbalera Ariana Kovačevića (23).
Ova vijest je objavljena samo dan nakon što je Kovačević igrao prvenstvenu utakmicu protiv Belja.
Radnički je u subotu, 7. novembra, u 12. kolu Druge županijske lige Beli Manastir pobijedio Belje rezultatom 4:0. Kovačević je utakmicu počeo sa klupe za rezervne igrače, a na teren je ušao na poluvremenu.
Samo dan kasnije, klub se oprostio od njega.
Arian Kovačević je rođen 8. jula 2003. godine u Osijeku, a tokom karijere je, pored Radničkog, igrao i za Čepin.
"ZBOGOM, NAŠ ARI...
Postoje trenuci kada fudbal, rezultati, pobjede i porazi postaju potpuno nevažni – trenuci u kojima riječi jednostavno nisu dovoljne da opišu tugu i prazninu koju osjećamo.
Danas je jedan od takvih dana.
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Sa neizmjernom tugom, bolom i nevjericom primili smo vijest da nas je, nakon tragičnog događaja, u 23. godini života zauvijek napustio naš igrač, prijatelj i saigrač, Arijan Kovačević – naš Ari.
Teško je pronaći prave riječi. Teško je prihvatiti da jedan mladi život, pun snova, planova i budućnosti, više nije među nama.
Ari je za naš klub, Radnički, bio mnogo više od samog fudbalera.
Bio je veliki borac – igrač koji se nikada nije predavao i koji je uvijek davao svoj maksimum za dres, klub i saigrače. Bio je pravi vođa, kako na terenu, tako i van njega.
Ipak, nećemo ga pamtiti samo po njegovom borbenom duhu.
Pamtićemo ga kao dragog prijatelja, omiljenog člana naše svlačionice i čovjeka koji je bio neodvojivi dio naše fudbalske porodice.
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Danas u našoj svlačionici postoji prazno mjesto. Naš klub je izgubio jednog od svojih igrača. A svi mi smo izgubili nekoga ko nam je značio mnogo više nego što se riječima može iskazati.
Dragi naš Ari, otišao si prerano. Pred tobom je bio cijeli život – još toliko utakmica koje si trebalo da odigraš, trenutaka koje smo trebali da podijelimo, smijeha u kojem smo trebali da uživamo, pobjeda koje smo trebali da proslavimo i uspomena koje smo tek trebali da stvorimo.
Nažalost, sudbina je imala drugačije planove.
Ostaju nam sjećanja na tebe, na... ...tvoj borbeni duh, tvoju dobrotu i sve one trenutke koje smo imali čast da podijelimo s tobom.
Jednom dio Radničkog, zauvijek dio naše porodice.
U ime igrača, trenera, uprave i svih članova HNK Radnički Mece, upućujemo najdublje i najiskrenije saučešće Arijanovoj porodici, rodbini, prijateljima i svima koji su ga poznavali i voljeli.
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U ovim neizmjerno teškim trenucima, naše misli i srca su uz tebe.
Dragi naš Ari, hvala ti za svaki trenutak, za svaku borbu, za svaki osmijeh i za sve što si pružio našem klubu.
Nikada te nećemo zaboraviti.
Počivaj u miru, dragi naš Ari.
Tvoj HNK Radnički Mece", navedeno je u objavi Radničkog.
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