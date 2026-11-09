Logo

Preminuo mladi fudbaler Radničkog: Dan ranije igrao utakmicu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
09.11.2026 11:23

Komentari:

0
Tri fudbalske lopte na travnatom terenu
Foto: ATV

Fudbalski klub Radnički iz baranjskog mjesta Mece je saopštio vijest o smrti mladog fudbalera Ariana Kovačevića (23).

Ova vijest je objavljena samo dan nakon što je Kovačević igrao prvenstvenu utakmicu protiv Belja.

Radnički je u subotu, 7. novembra, u 12. kolu Druge županijske lige Beli Manastir pobijedio Belje rezultatom 4:0. Kovačević je utakmicu počeo sa klupe za rezervne igrače, a na teren je ušao na poluvremenu.

Samo dan kasnije, klub se oprostio od njega.

Arian Kovačević je rođen 8. jula 2003. godine u Osijeku, a tokom karijere je, pored Radničkog, igrao i za Čepin.

Emotivan oproštaj

"ZBOGOM, NAŠ ARI...

Postoje trenuci kada fudbal, rezultati, pobjede i porazi postaju potpuno nevažni – trenuci u kojima riječi jednostavno nisu dovoljne da opišu tugu i prazninu koju osjećamo.

Danas je jedan od takvih dana.

Арон Орбан

Svijet

Uhapšen brat Viktora Orbana

Sa neizmjernom tugom, bolom i nevjericom primili smo vijest da nas je, nakon tragičnog događaja, u 23. godini života zauvijek napustio naš igrač, prijatelj i saigrač, Arijan Kovačević – naš Ari.

Teško je pronaći prave riječi. Teško je prihvatiti da jedan mladi život, pun snova, planova i budućnosti, više nije među nama.

Ari je za naš klub, Radnički, bio mnogo više od samog fudbalera.

Bio je veliki borac – igrač koji se nikada nije predavao i koji je uvijek davao svoj maksimum za dres, klub i saigrače. Bio je pravi vođa, kako na terenu, tako i van njega.

Ipak, nećemo ga pamtiti samo po njegovom borbenom duhu.

Pamtićemo ga kao dragog prijatelja, omiljenog člana naše svlačionice i čovjeka koji je bio neodvojivi dio naše fudbalske porodice.

Аутомобил-мраз

Auto-moto

Zašto zimi treba kucnuti po haubi prije pokretanja auta

Danas u našoj svlačionici postoji prazno mjesto. Naš klub je izgubio jednog od svojih igrača. A svi mi smo izgubili nekoga ko nam je značio mnogo više nego što se riječima može iskazati.

Dragi naš Ari, otišao si prerano. Pred tobom je bio cijeli život – još toliko utakmica koje si trebalo da odigraš, trenutaka koje smo trebali da podijelimo, smijeha u kojem smo trebali da uživamo, pobjeda koje smo trebali da proslavimo i uspomena koje smo tek trebali da stvorimo.

Nažalost, sudbina je imala drugačije planove.

Ostaju nam sjećanja na tebe, na... ...tvoj borbeni duh, tvoju dobrotu i sve one trenutke koje smo imali čast da podijelimo s tobom.

Jednom dio Radničkog, zauvijek dio naše porodice.

U ime igrača, trenera, uprave i svih članova HNK Radnički Mece, upućujemo najdublje i najiskrenije saučešće Arijanovoj porodici, rodbini, prijateljima i svima koji su ga poznavali i voljeli.

Учионица

BiH

Počeo generalni štrajk zaposlenih u srednjim školama

U ovim neizmjerno teškim trenucima, naše misli i srca su uz tebe.

Dragi naš Ari, hvala ti za svaki trenutak, za svaku borbu, za svaki osmijeh i za sve što si pružio našem klubu.

Nikada te nećemo zaboraviti.

Počivaj u miru, dragi naš Ari.

Tvoj HNK Radnički Mece", navedeno je u objavi Radničkog.

(Kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

tragedija

In memoriam

Hrvatska

Komentari (0)

Više iz rubrike

Misimović “odgovorio” Rožmanu: Stari maniri - novi trener, ništa novo u Mostaru

Fudbal

Misimović “odgovorio” Rožmanu: Stari maniri - novi trener, ništa novo u Mostaru

14 h

0
Romero

Fudbal

Radnik bez šanse, Borac sa četiri komada ispratio Bijeljince

19 h

0
Adem Ljajić udario šamar protivniku

Fudbal

Drama na terenu: Ljajić udario šamar protivniku

20 h

0
Fudbaleri Arsenala slave prvi gol tokom utakmice engleske Premijer lige između Arsenala i Hal Sitija u Londonu, u subotu, 7. novembra 2026. godine.

Fudbal

Arsenal minimalcem savladao Hal, Fulam i Njukasl podijelili bodove

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima