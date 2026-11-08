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Misimović “odgovorio” Rožmanu: Stari maniri - novi trener, ništa novo u Mostaru

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АТВ редакција
08.11.2026 21:12

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Misimović “odgovorio” Rožmanu: Stari maniri - novi trener, ništa novo u Mostaru

Nakon remija bez pogodaka u mostarskom okršaju Zrinjskog i Sarajeva, Simon Rožman, trener Zrinjskog ponovo se bavio i tuđim dvorištem.

“Ako želimo biti na samom vrhu moramo svaku utakmicu dobiti. Vidimo da protiv nekih koji se bore za vrh igraju druge ekipe.” rekao je Rožman sa jasnom aluzijom na FK Borac koji je s novom pobjedom u Banjaluci stigao do prilike da trijumfom nad Veležom u zaostaloj utakmici potpuno anulira bodovni zaostatak za Zrinjskim koji na liderskoj poziciji ima tri boda viška u odnosu na Borac

Na reakciju iz Platonove 6 nije trebalo dugo čekati. Zvjezdan Misimović, predsjednik FK Borac oglasio se na svom Instagram profilu sa porukom na citiranu izjavu Rožmana

“Stari maniri - novi trener. Ništa novo u Mostaru.” napisao je Misimović koji je tako uzvratio Rožmanu, ali je “bocnuo” i Igora Štimca nekadašnjeg trenera Zrinjskog koji se prošle sezone više bavio nefudbalskim stvarima, razmetljivim i nesportskim izjavama nego svojom ekipom.

Štimac je na kraju ostao bez trofeja, a “popio” je i otkaz u Mostaru.

Rožman je, ako je suditi po “manirima”, odlučio da ne uči na greškama svog prethodnika, pa ne bi trebalo da začudi ako ga u Mostaru zadesi ista sudbina kao i Štimca.

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Tagovi :

Zvjezdan Misimović

FK Borac

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