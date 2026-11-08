Radnik bez šanse, Borac sa četiri komada ispratio Bijeljince

Autor:ATV redakcija
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Fudbalski klub Borca bez muke je slavio protiv Radnika na Gradskom stadionu u okviru 13. kola VVin Premijer lige BiH.
Napunili su Banjalučani mrežu Bijeljinaca pa je na kraju rezultat glasio 4:1 za domaćina.
Nakon pola sata igre, tačnije u 31. minutu, Paskval donosi prednost Borcu, a već pet minuta kasnije Romera udvostručuje prednost.
David Vuković u 53. minutu postiže treći gol za banjalučki tim i tako faktički rješava pitanje pobjednika.
Na 4:0 povećava Romera svojim drugim golom u 67. minutu.
Radnik u 71. minutu preko Klenpića postiže počasni pogodak i smanjuje na 4:1 te postavlja konačan rezultat.
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