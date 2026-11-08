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Radnik bez šanse, Borac sa četiri komada ispratio Bijeljince

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АТВ редакција
08.11.2026 16:54

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Radnik bez šanse, Borac sa četiri komada ispratio Bijeljince
Foto: ATV

Fudbalski klub Borca bez muke je slavio protiv Radnika na Gradskom stadionu u okviru 13. kola VVin Premijer lige BiH.

Napunili su Banjalučani mrežu Bijeljinaca pa je na kraju rezultat glasio 4:1 za domaćina.

Nakon pola sata igre, tačnije u 31. minutu, Paskval donosi prednost Borcu, a već pet minuta kasnije Romera udvostručuje prednost.

David Vuković u 53. minutu postiže treći gol za banjalučki tim i tako faktički rješava pitanje pobjednika.

Na 4:0 povećava Romera svojim drugim golom u 67. minutu.

Radnik u 71. minutu preko Klenpića postiže počasni pogodak i smanjuje na 4:1 te postavlja konačan rezultat.

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FK Borac

Premijer liga BiH

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