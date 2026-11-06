Nove informacije o Kompaniju nakon kolabiranja na treningu

Trener fudbalera Bajerna iz Minhena Vensan Kompani na dobrom je putu ka potpunom oporavku, nakon što je kolabirao na treningu, rekao je danas njegov pomoćnik Aron Danks. Kompani je van terena dvije nedjelje, nakon što se 23. oktobra srušio tokom treninga rezervnog tima.

Prebačen je u bolnicu, gdje je liječen zbog iritacije moždanih ovojnica, odnosno upale tkiva koje obavija mozak ili kičmenu moždinu.

"Imao sam nekoliko veoma dobrih telefonskih razgovora sa Vinsom. Djeluje veoma pozitivno i čini se da je na dobrom putu ka potpunom oporavku. Pauza zbog reprezentativnih obaveza pruža dobru priliku da sagledamo situaciju i procijenimo kada bi mogao da se vrati", rekao je Danks.

Danks će predvoditi Bajern i u subotu u utakmici Bundeslige protiv Majnca. To će biti peti meč minhenskog kluba od Kompanijevog kolapsa. Nakon toga sledi pauza zbog reprezentativnih obaveza, pa će Bajern narednu utakmicu odigrati tek 20. novembra.

Tokom Kompanijevog odsustva Hari Kejn je postao prvi fudbaler Bajerna u poslednjih 45 godina koji je osvojio Zlatnu loptu, a potpisao je i novi ugovor sa klubom.

Bajern je u međuvremenu odigrao nerešeno sa velikim rivalom Borusijom iz Dortmunda i u srijedu pobijedio Atletiko Madrid u Ligi šampona, ali je imao i niz problema sa povredama igrača.

Bajern je usvojio pravilo da Kompanija ne uključuje u razgovore o fudbalskim temama dok se oporavlja kod kuće, nakon što je otpušten iz bolnice.