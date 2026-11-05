Marinović: Skupo smo platili greške

“Mislim da smo imali jednu kontrolu tokom čitave utakmice i da je taj prvi gol koji smo dobili bio i presudan. Stvorili smo veliki broj šansi, igrali smo dobro, faktički kontrolisali čitavu utakmicu i onda evo iz tog jednog detalja smo dobili taj gol koji je kasnije sigurno i kanalisao utakmicu. Poslije tog gola mi smo opet imali inicijativu, pokušavali smo opet doći do izjednačenja, ali nismo uspjeli. Na kraju ostala je ta još jedna situacija gdje smo dobili drugi gol. Na žalost u utakmici nas to nije nagradilo, jer ove greške koje su se skupo se plaćaju.” rekao je Vinko Marinović nakon utakmice.