Šteta: Poraz Borca na gostovanju Mjelbiju

Fudbaleri Borca poraženi su na gostovanju Mjelbiju sa 2:0 u Ligi konferencija.

Velika je ovo šteta za Banjalučane jer su pokazali da mogu i te kako da igraju sa šampionom Švedske, pa čak u nekim momentima i bili bolji.

Nemaju navijači šta da zamjere igračima Borca. Ušli su žestoko u meč i na sve načine pokušavali da prodru u mrežu domaćina, ali im je u pojedinim trenucima falilo i malo sreće.

Već u trećem minutu zaprijetili su Banjalučani preko Roguljića koji je poslao loptu preko gola.

To je bio nagovještaj da Banjalučani nisu došli sa bijelom zastavom, te su nastavili da napadaju protivnika i dominirali su u prvih 20 minuta.

Ipak, mreže su do kraja poluvremena ostale mirne.

U drugom poluvremenu šok za Velikana iz Platonove u 54. minutu. Ogromnu grešku prave Jurkas i Saničanin, koji se nisu razumjeli, pa Bergstrem presijeca loptu i dovodi svoj tim u prednost.

Nije trebalo mnogo da se Banjalučani saberu pa su krenuli ponovo da igraju svoju igru.

Na trenutke je to djelovalo prelijepo, ali Šveđani su se ipak odlično branili.

Ipak, sav trud im je pao u vodu u 88. minutu kada domaćini dupliraju prednost preko Engora i tako dolaze nadomak naredne faze takmičenja.

Uprkos porazu, Borac i dalje ima velike šanse na narednu rundu, iako ga u sljedećem kolu čeka izuzetno težak protivnik - Atalanta.