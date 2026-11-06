Šest policijskih vozila jurilo reprezentativca BiH: Dedić napravio haos u Engleskoj

NReprezentativac Bosne i Hercegovine Amar Dedić našao se u centru nesvakidašnjeg incidenta koji je pokrenuo pravu policijsku akciju. Nakon što je prijavljeno da se dvojica muškaraca kreću prirodom sa lukom i strijelama, na teren je poslato čak šest policijskih vozila!

Sve se dogodilo u srijedu popodne u oblasti Harlou Hil, u engleskoj regiji Nortambrija, nedaleko od Njukasla. Zabrinuti prolaznik primijetio je dvojicu muškaraca sa lukom i strijelama pored rezervoara i odmah obavijestio policiju. Reakcija je bila munjevita – šest policijskih vozila krenulo je u potragu, a Dedić i njegov prijatelj ubrzo su zaustavljeni u obližnjem naselju Daras Hol.

Prema pisanju britanskog „Dejli mejla“, na teren je poslato čak šest policijskih vozila, među kojima su bila i vozila naoružanih jedinica. Policajci su krenuli u potragu za dvojicom muškaraca, a Dedić i njegov prijatelj zaustavljeni su oko 11 kilometara dalje, u luksuznom naselju Daras Hol, na periferiji Njukasla.

Uslijedio je pretres automobila, a policija je pronašla i oduzela luk i strijele. Reprezentativac Bosne i Hercegovine morao je da objasni šta je radio sa ovom opremom u prirodi.

Fudbaleri se pojavili na mjestu intervencije!

Međutim, ono što je uslijedilo posebno je iznenadilo britanske novinare. Dok su policajci razgovarali sa Dedićem, na mjestu događaja pojavili su se golman Njukasla Mark Gilespi i bivši fudbaler tog kluba Pol Damet!

Njih dvojica su se, prema navodima medija, sasvim slučajno našli u blizini i zaustavili kako bi pomogli svom kolegi.

🚨 BREAKING: Newcastle's Amar Dedic stopped by police after being seen with bow and arrows - Newcastle defender Amar Dedic was stopped by police after being seen with a bow and arrows, per the Daily Mail - A member of the public reported two men carrying the weapon on a path near a reservoir in Northumberland on Wednesday afternoon - At least six marked and unmarked police vehicles responded, reportedly including armed units - Officers stopped the 24-year-old's car around 11km away in Darras Hall - The bow and arrows were seized and Dedic was questioned about his activities - Northumbria Police said the items are believed to have been for recreational use - Police said there was no threat to the public, with enquiries ongoing - Hunting animals or birds with a bow is illegal in the UK - Newcastle are not expected to take disciplinary action, per the Daily Mail - The Bosnia and Herzegovina international is said to have been naive about carrying it in public — Football Culture (@CultFooty) November 5, 2026

Policija je nakon razgovora zaključila da ne postoji opasnost po građane i da je oprema, prema dosadašnjim saznanjima, korišćena u rekreativne svrhe.

Ipak, luk i strijele su zaplijenjeni, a policijska provjera se nastavlja.

Policija se oglasila, poznato šta se dogodilo!

Iz policije Nortambrije potvrdili su detalje čitavog incidenta, ali nisu direktno imenovali fudbalera.

„Nešto poslije 13.55 časova u srijedu primili smo prijavu o dvojici muškaraca koji nose luk i strijele dok hodaju stazom pored rezervoara na vojnom putu, u oblasti Harlou Hil. Policajci su izašli na teren i potom zaustavili vozilo u oblasti Daras Hol, gdje su zaplijenili luk i strijele. U ovoj fazi smatra se da je oprema bila namijenjena rekreativnoj upotrebi i da nije bilo opasnosti po javnost. Provjere su u toku“, navedeno je u saopštenju policije.

Britanski mediji prenose i da su Dedić i njegov prijatelj navodno ispaljivali strijele tokom boravka u prirodi, ali za sada nije poznato u šta su ciljali.

Posebno je važno da je u Engleskoj zabranjen lov na životinje i ptice lukom i strijelom ili samostrelom.

Njukasl neće kažnjavati reprezentativca BiH?

Dedić je prošlog ljeta stigao u Njukasl iz Benfike u transferu vrijednom oko 30 miliona funti. Dvadesetčetvorogodišnji desni bek brzo je stekao povjerenje stručnog štaba i postao važan dio ekipe.

Prema pisanju britanskih medija, u klubu se ne očekuje disciplinska kazna za fudbalera, pošto je procijenjeno da nije postojala namjera da bilo koga ugrozi. Ipak, smatra se da je napravio ozbiljnu grešku procijenivši da može bez problema da nosi takvu opremu po engleskom selu.

Očekuje se da bude na raspolaganju ekipi za naredne obaveze, dok policija nastavlja da provjerava sve okolnosti incidenta.

(Kurir)