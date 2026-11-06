Nakon 23 godine, velikih uspjeha i ništa manjih razočaranja, liderstva, rivalstava i ega, Kristijano Ronaldo okončao je reprezentativnu karijeru.

Dolazak nove zvijezde

Ronaldo je debitovao za reprezentaciju Portugala 20. avgusta 2003. godine, sa samo 18 godina.

U nacionalni tim stigao je kao jedan od najtalentovanijih fudbalera nove generacije, u vrijeme kada je glavna zvijezda portugalskog fudbala bio Luis Figo.

Njegov prvi veliki turnir bilo je Evropsko prvenstvo 2004. godine, održano upravo u Portugalu.

Mlada zvijezda brzo je privukla pažnju, postigla gol protiv Grčke u grupnoj fazi i zatresla mrežu Holandije u polufinalu.

Portugal je stigao do finala, ali je ponovo izgubio od Grčke, ovog puta rezultatom 1:0.

Slika mladog Ronalda koji plače nakon poraza postala je jedna od najpoznatijih u istoriji portugalskog fudbala.

Bio je to prvi veliki udarac u njegovoj reprezentativnoj karijeri, ali i početak emotivne veze sa nacionalnim dresom koja će trajati više od dvije decenije.

Na Svjetskom prvenstvu 2006. godine Portugal je stigao do polufinala, gdje je poražen od Francuske, a zatim izgubio i utakmicu za treće mjesto.

Ronaldo je već tada postao jedna od glavnih zvijezda reprezentacije.

Nakon povlačenja Figa, postepeno je preuzeo kapitensku traku i odgovornost za rezultate nacionalnog tima.

Od nasljednika do lidera

Period od 2008. do 2014. godine obilježili su promjenljivi rezultati i sve veća zavisnost Portugala od Ronaldovog učinka.

Na Evropskom prvenstvu 2008. godine Portugal je eliminisan u četvrtfinalu od Njemačke, dok je na Svjetskom prvenstvu 2010. zaustavljen u osmini finala od Španije.

Mundijal 2014. godine u Brazilu bio je posebno razočaravajući, jer je Portugal eliminisan već u grupnoj fazi.

Ipak, Evropsko prvenstvo 2012. godine pokazalo je koliko Ronaldo može da bude važan u velikim utakmicama.

Postizao je ključne golove protiv Holandije i Češke, ali je Portugal ponovo zaustavljen u polufinalu, nakon poraza od Španije poslije izvođenja penala.

U tom periodu Ronaldo je postao mnogo više od talentovanog napadača.

Bio je kapiten, golgeter i igrač od kojeg se očekivalo da preuzme odgovornost kada je najteže.

Međutim, upravo ta očekivanja često su predstavljala dodatni teret.

EURO 2016: Titula!

Evropsko prvenstvo 2016. godine u Francuskoj predstavlja najveći trenutak Ronaldove reprezentativne karijere.

Portugal nije briljirao u grupnoj fazi, ali je postepeno pronalazio sigurnost i stigao do finala.

Ronaldo je bio jedan od najvažnijih igrača, posebno u polufinalu protiv Velsa, kada je postigao gol i asistirao Naniju.

U finalu protiv Francuske doživio je novu veliku emotivnu dramu.

Povrijedio se već u prvom poluvremenu i morao da napusti teren u suzama.

Ipak, nastavio je da bodri saigrače sa klupe, a Portugal je u produžecima pobijedio golom Edera rezultatom 1:0.

Nakon poraza u finalu 2004. godine, Ronaldo je konačno dočekao da sa Portugalom osvoji veliki trofej.

Ovaj uspjeh bio je važan i za njegovu ličnu transformaciju.

Do tada je često procjenjivan kroz individualne golove i učinak.

U finalu 2016. godine pokazao je da liderstvo ne podrazumijeva samo odlučivanje na terenu, već i sposobnost da podrži ekipu kada sam ne može da igra.

Tri godine kasnije Portugal je osvojio i prvu Ligu nacija, a Ronaldo je u polufinalu protiv Švajcarske postigao het-trik.

Time je potvrđeno da evropska titula nije bila izolovani uspjeh jedne generacije.

EURO 2020. i SP 2022: Rekordi i promjena uloge

Na Evropskom prvenstvu 2020. godine, održanom 2021. godine, Ronaldo je postigao pet golova i podijelio priznanje za najboljeg strijelca turnira sa Patrikom Šikom.

Portugal je eliminisan u osmini finala od Belgije, ali je Ronaldo postao najbolji strijelac u istoriji evropskih prvenstava.

Svjetsko prvenstvo 2022. godine u Kataru donijelo je drugačiju priču.

Portugal je imao veoma kvalitetnu generaciju, predvođenu Brunom Fernandešom, Bernardom Silvom, Žoaom Feliksom i Rubenom Dijašom.

Ronaldo je postao prvi fudbaler koji je postizao golove na pet različitih svjetskih prvenstava, ali je tokom turnira izgubio mjesto u početnoj postavi.

Selektor Fernando Santoš odlučio je da ga ostavi na klupi protiv Švajcarske, a Portugal je bez njega u startnoj postavi pobijedio rezultatom 6:1.

U četvrtfinalu protiv Maroka ponovo je ušao sa klupe. Portugal je izgubio rezultatom 1:0, a Ronaldo je napustio teren u suzama.

Ovaj turnir označio je prekretnicu.

Prvi put je tako jasno postavljeno pitanje da li reprezentacija treba da prilagođava igru Ronaldu ili on treba da prihvati drugačiju ulogu u timu.

Neostvareni san i neslavan kraj

Evropsko prvenstvo 2024. godine u Njemačkoj dodatno je otvorilo pitanje njegove uloge u reprezentaciji.

Ronaldo je i dalje bio kapiten, ali više nije imao fizičke karakteristike iz najboljih godina.

Nije postigao gol na turniru, promašio je penal protiv Slovenije u osmini finala, a Portugal je eliminisan u četvrtfinalu od Francuske nakon izvođenja penala.

Iako je i dalje imao ogroman autoritet, postajalo je jasno da se reprezentacija nalazi u procesu smjene generacija.

Na Svjetskom prvenstvu 2026. godine Ronaldo se nadao da će sa sjajnom generacijom saigrača konačno ostvariti svoj san i postati prvak svijeta.

Ponovo je postizao golove, čime je dodatno učvrstio rekord po broju svjetskih prvenstava na kojima je bio strijelac.

Međutim, tokom cijelog turnira glavna tema bila je rasprava o tome da li Ronaldo „koči“ Portugal, da li je višak i teret za ekipu.

Portugal nije osvojio trofej, ali Ronaldo se nije povukao. Vratio se u reprezentaciju u Ligi nacija i izazvao pravi zemljotres sukobom sa selektorom zbog odluke da bude na klupi za rezervne igrače.

Izvinio se naciji, simbolično je kažnjen i ponovo je dobio poziv, ali je na iznenađenje cijelog svijeta 5. novembra objavio završetak reprezentativne karijere.

Oprostio se sa 234 nastupa i 146 golova, uz titulu šampiona Evrope i dva trofeja Lige nacija.

Jedna od najzanimljivijih dimenzija njegove karijere jeste odnos između ogromnog samopouzdanja i izraženog ega.

Ronaldo je uvijek želio da bude najbolji, da preuzima odgovornost i da bude odlučujuća figura.

Takav mentalitet omogućio mu je da postiže izuzetne rezultate i da ostane motivisan tokom više od dvije decenije.

Međutim, ista osobina ponekad je stvarala probleme.

Njegove reakcije na zamjene, nezadovoljstvo zbog smanjene minutaže i teškoće u prihvatanju drugačije uloge izazivali su rasprave među navijačima i u medijima.

Posebno je bilo teško prihvatiti činjenicu da istorijske zasluge ne garantuju mjesto u početnoj postavi.

Katar 2022. i EURO 2024. pokazali su da je Portugal morao da razmišlja o budućnosti, bez obzira na Ronaldov status.

Ipak, njegov doprinos liderstvu ne treba svoditi samo na kontroverze.

Bio je izuzetno posvećen reprezentaciji, motivisao je saigrače i često preuzimao odgovornost u najtežim trenucima.

Njegov ego bio je istovremeno izvor snage i jedan od najvećih izazova njegove reprezentativne karijere.

Ikona

Ronaldo je vremenom postao mnogo više od fudbalera Portugala.

Njegov broj sedam, kapitenska traka i proslave golova postali su dio nacionalnog sportskog identiteta.

Mediji su ga često predstavljali kroz dva suprotstavljena narativa: kao simbol profesionalizma, discipline i nacionalnog ponosa, ali i kao fudbalera čiji ego ponekad prevazilazi kolektivne interese.

Navijači su ga obožavali zbog golova, trofeja i emocija koje je pokazivao prema reprezentaciji.

Istovremeno, u završnoj fazi karijere sve više su raspravljali o tome da li je trebalo ranije da prepusti mjesto mlađima.

Upravo ta podijeljenost pokazuje koliko je njegov status bio poseban.

Malo koji fudbaler može da izazove tako snažne reakcije i kada igra i kada ne igra.

Više od rekorda i trofeja

Reprezentativna karijera Kristijana Ronalda predstavlja priču o ambiciji, istrajnosti, nacionalnom ponosu i promjenama koje donosi protok vremena.

Počeo je kao talentovani tinejdžer koji je plakao nakon poraza u finalu Evropskog prvenstva 2004. godine, a završio kao najefikasniji reprezentativac u istoriji muškog fudbala.

Između ta dva trenutka osvojio je evropsku titulu, dvije Lige nacija i postao simbol portugalskog sporta.

Njegova karijera nije bila bez protivrječnosti.

Ogroman ego, potreba za priznanjem i teškoće u prihvatanju smanjene uloge povremeno su komplikovali odnose sa selektorima i javnošću.

Ipak, njegova posvećenost reprezentaciji i želja za pobjedom nikada nisu bile upitne.

Najveći trenutak ostaje EURO 2016, kada je Portugal konačno osvojio trofej koji je čekao generacijama.

Posebno je simbolična slika povrijeđenog Ronalda na klupi, koji bodri saigrače u finalu protiv Francuske.

Tada je pokazao da liderstvo nije samo u postizanju golova, već i u sposobnosti da se sopstveni interes podredi zajedničkom cilju.

Kristijano Ronaldo nije bio savršen kapiten, ali je bio kapiten jedne istorijske generacije.

Njegovo nasljeđe ne čine samo rekordi i individualna priznanja, već i činjenica da je Portugalu donio trofeje, samopouzdanje i međunarodno priznanje.

Njegova reprezentativna priča završena je 2026. godine, ali će njegovo ime još dugo ostati neraskidivo povezano sa najvećim poglavljem portugalskog fudbala.

(B92)