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Skandal u FSS: Bivši selektor Srbije iznio šokantne optužbe

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АТВ редакција
07.11.2026 09:48

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Tri fudbalske lopte na travnatom terenu
Foto: ATV

Bivši selektor fudbalske reprezentacije Srbije Slavoljub Muslin iznio je šokantne tvrdnje o okolnostima pod kojima je napustio klupu nacionalnog tima, nakon što je izborio plasman na Svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine.

Gostujući u emisiji na televiziji "Insajder", Muslin je otkrio da je imao sukob sa tadašnjim predsjednikom Fudbalskog saveza Srbije Slavišom Kokezom, koji je, kako tvrdi, od njega tražio da na spisak putnika za Mundijal uvrsti određene igrače.

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Prema njegovim riječima, tokom kvalifikacija nije bilo pritisaka, ali se situacija promijenila kada je Srbija obezbijedila plasman na najveću svjetsku fudbalsku smotru.

"To nije nikakva tajna. Do momenta kada smo se kvalifikovali, nisam imao nikakvih pritisaka. Bilo je uvijek razgovora i objašnjenja zašto ovaj ili onaj igrač treba da igra, jer smo imali rezultate. Međutim, kada smo se kvalifikovali, počeli su da se pojavljuju različiti interesi pojedinaca, odnosno zahtjevi da pojedini igrači idu na Svjetsko prvenstvo. Ja sam, naravno, to odbio", ispričao je Muslin.

Bivši selektor otkrio je da je prelomni trenutak nastupio u novembru 2017. godine, šest mjeseci prije početka Mundijala, kada mu je, kako tvrdi, dostavljen spisak fudbalera koji bi trebalo da putuju u Rusiju.

"Rekao sam im da to ne dolazi u obzir. Prvo, nisam znao u kakvoj će formi biti reprezentativci koji su igrali u kvalifikacijama, ali ni mlađi igrači. Drugo, moglo je da dođe do povreda. Rekao sam im da ne dolazi u obzir da mi se u tom trenutku određuje ko će ići na prvenstvo", naveo je Muslin.

Kako je objasnio, od njega je traženo da obeća da će upravo ti fudbaleri biti na konačnom spisku, uz upozorenje da će u suprotnom biti smijenjen.

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"Odgovorio sam mu: Ne moraš da me smjenjuješ tada. Govorim ti sada, neću da te lažem – tih igrača sigurno neće biti na mom spisku, jer sam smatrao da ne zaslužuju da idu", tvrdi nekadašnji selektor.

Na kraju se dogodilo upravo ono na šta je Muslin upozoravao. On je smijenjen, a reprezentaciju je na Svjetskom prvenstvu u Rusiji predvodio Mladen Krstajić. Muslin ističe da su na Mundijal otišli igrači čija imena su mu prethodno bila predočena, dok je veliki broj fudbalera koji su iznijeli kvalifikacije ostao bez mjesta u timu.

"Nanijeta je nepravda fudbalerima koji su igrali u kvalifikacijama. Maltene polovina igrača iz kvalifikacija nije bila na spisku. Ne kažem da bih ih sve poveo, niti da neki od mlađih igrača ne bi dobili priliku, jer je prošlo šest mjeseci. Ali nisam mogao da prihvatim da mi neko postavlja takav uslov i određuje ko mora da ide", zaključio je Muslin, prenosi "Kurir".

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Slavoljub Muslin

Slaviša Kokeza

Fudbalski savez Srbije

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