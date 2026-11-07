Arsenal minimalcem savladao Hal, Fulam i Njukasl podijelili bodove

Fudbaleri Arsenala pobijedili su večeras, 7. novembra, na domaćem terenu Hal rezultatom 1:0 u utakmici 10. kola engleske Premijer lige.

Martin Edegor postigao je pogodak u 72. minuti i tako donio londonskom timu nova tri boda.

Fulam i Njukasl odigrali su u Londonu neriješeno 1:1. Gosti su poveli golom Džejkoba Marfija u 80. minuti, ali je samo tri minute kasnije Rodrigo Munis pogodio za konačnih 1:1.

Ranije danas Lids je na svom terenu savladao Totenhem rezultatom 1:0, a strijelac jedinog gola bio je Noa Okafor u 79. minuti.

Arsenal je zadržao prvo mjesto na tabeli Premijer lige sa 27 bodova, pišu Nezavisne novine.