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Arsenal minimalcem savladao Hal, Fulam i Njukasl podijelili bodove

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АТВ редакција
07.11.2026 20:40

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Fudbaleri Arsenala slave prvi gol tokom utakmice engleske Premijer lige između Arsenala i Hal Sitija u Londonu, u subotu, 7. novembra 2026. godine.
Foto: AP Photo/Alastair Grant, File / Tanjug

Fudbaleri Arsenala pobijedili su večeras, 7. novembra, na domaćem terenu Hal rezultatom 1:0 u utakmici 10. kola engleske Premijer lige.

Martin Edegor postigao je pogodak u 72. minuti i tako donio londonskom timu nova tri boda.

Fulam i Njukasl odigrali su u Londonu neriješeno 1:1. Gosti su poveli golom Džejkoba Marfija u 80. minuti, ali je samo tri minute kasnije Rodrigo Munis pogodio za konačnih 1:1.

Ranije danas Lids je na svom terenu savladao Totenhem rezultatom 1:0, a strijelac jedinog gola bio je Noa Okafor u 79. minuti.

Arsenal je zadržao prvo mjesto na tabeli Premijer lige sa 27 bodova, pišu Nezavisne novine.

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Tagovi :

Arsenal

Fudbal

Premijer liga

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