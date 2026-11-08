Drama na terenu: Ljajić udario šamar protivniku

Burno prvo poluvrijeme u Novom Pazaru. Domaći tim koji sa klupe predvodi Nenad Lalatović od 30. minuta igra sa igračem manje nakon što je kapiten tima Adem Ljajić dobio direktan crveni karton poslije sukoba sa fudbalerom Mladosti iz Lučana.

Sve se odigralo na sredini terena, kada je prilikom jednog starta, igrač Mladosti bio nešto grublji, što je isprovociralo Adema Ljajića, koji mu je nakon toga udario šamar u predjelu vrata.

Fudbaler Mladosti iz Lučana pao je na zemlju, sudija i pomoćni sudija koji je bio u blizini utrčali su na teren kako bi spriječili da situacija dodatno eskalira, ali na svu sreću drugi igrači se nisu uključili u koškanje.

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Nakon nekog vremena, sudija je prišao Ademu Ljajiću i pokazao mu put u svlačionicu, pošto je izvadio crveni karton iz svog džepa.

Zbog toga je Novi Pazar do kraja meča morao da igra sa desetoricom na terenu.

(Telegraf)