Krio se u Srbiji: Odbjegli Gračanin osuđen zbog pljačke trgovca devizama u Banjaluci

Milan Gračanin (21) iz Banjaluke, koji je uhapšen u Subotici na osnovu međunarodne potjernice Osnovnog suda u Banjaluci, potražuje se zbog izdržavanja kazne od tri i po godine zatvora za krivično djelo razbojništvo.

Kako saznaje ATV potjernica za Gračaninom raspisana je u septembru ove godine, jer se nije odazvao u zatvor po presudi Okružnog suda u Banjaluci zbog pljačke trgovca devizama S.L. kome je zajedno sa maloljetnim V.R. oteo oko 2.500 KM.

Hronika Uhapšen odbjegli Milan Gračanin

Presuda izrečena u januaru ove godine i to na osnovu sporazuma o priznanju krivice. Presuda je, u međuvremenu, postala pravosnažna, a Gračanin je zatvor pokušao izbjeći odlaskom u Srbiju.

Danima pratili trgovca devizama

Razbojništvo za koje je osuđen dogodilo se 2. marta 2023. godine. U presudi se navodi da su Gračanin i maloljetnik u Gospodskoj ulici u Banjaluci uočili S.D. kako trguje devizama, držeći veću svotu novca. U više navrata žrtvu su pratili i kritičnog dana su ga sačekali ispred zgrade u kojoj stanuje. Čovjeku su ”složili” priču da su došli kod kolege, koje neće da im otključa ulazna vrata.

Napali ga u haustoru

Ne sumnjajući da se radi o razbojnicima S.L. im je otključao vrata zgrade. Međutim, čim su ušli Gračanin je udario S.L. šakom u glavu. Od udarca čovjek je pao na pod, a oba razbojnika nastavila su ga udarati nogama i rukama po glavi i tijelu. Maloljetnik je od žrtve uzeo torbicu u kojoj se nalazilo 2.500 KM i lična dokumenta i zatim su pobjegli.