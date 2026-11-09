U stravičnoj nesreći u Norveškoj poginuo 12-godišnji dječak iz BiH

Dvanaestogodišnji Ibrahim Mujanović, porijeklom iz Ljubuškog, poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak, 5. novembra, na auto-putu E18 u Norveškoj.

Do nesreće je došlo kada je automobil u kojem se nalazila osmočlana porodica proklizao i prevrnuo se na krov.

Norveška policija prijavu o nesreći primila je u 6.27 časova, nakon čega su na mjesto događaja upućene hitne službe.

Nesreća se dogodila na dionici auto-puta E18, između petlji Bomestad i Ringdal, u pravcu Sandefjorda.

U automobilu se nalazilo osam članova porodice iz Kristijansanda, odnosno dvoje odraslih i šestoro djece školskog uzrasta.

Dvanaestogodišnjem Ibrahimu, nažalost, nije bilo spasa, a ljekari su na mjestu nesreće konstatovali smrt.

Još jedno dijete zadobilo je teške povrede, zbog čega je helikopterom prebačeno u bolnicu Ulevol (Ullevål) u Oslu. Policija je kasnije potvrdila da je njegovo zdravstveno stanje stabilno i da nije životno ugroženo.

Ostali članovi porodice prevezeni su u bolnicu u Tensbergu.

Identitet stradalog dječaka norveška policija objavila je uz saglasnost njegove porodice.

Ibrahim je bio učenik sedmog razreda škole Vogsbigd (Vågsbygd) u Kristijansandu, koju pohađaju i troje njegove braće i sestara.

Direktorka škole Elinor Skaja As u izjavi za norveške medije opisala je Ibrahima kao divnog dječaka, kojeg su školski drugovi veoma voljeli.

"Naše misli su uz porodicu. Bio je sjajan dječak i nedostajaće nam", poručila je direktorka.

Kako prenosi portal Ljubušaci (Ljubušaci.com), porodica Mujanović porijeklom je iz Ljubuškog, a već duži niz godina živi u norveškom gradu Kristijansandu.