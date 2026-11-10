Vozio bez vozačke dozvole, za kazne duguje preko 4.000 KM: Od mladića oduzet automobil

Policijski službenici Jedinice za saobraćaj, 09.11.2026. godine u 13:15 sati u ulici Bulevar Meše Selimovića, općina Novi Grad u Sarajevu, zaustavili su i kontrolisali automobil marke Ford, kojim je upravljao S.R., rođen 2006. godine u Sarajevu, gdje je i nastanjen.

Izvršenim provjerama utvrđeno je da je imenovani višestruki povratnik u činjenju prekršaja iz oblasti saobraćaja, te da vozilom upravlja prije sticanja prava na upravljanje, a u registru novčanih kazni i prekršajnih evidencija ima dug po osnovu neplaćenih kazni u iznosu od 4.240,00 KM, prenosi Avaz.

Banja Luka Sjednica banjalučke Skupštine 19. novembra

Od njega je privremeno oduzeto predmetno vozilo, a Opštinskom sudu u Sarajevu će biti podnesen Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka za počinjeni prekršaj.