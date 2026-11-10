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Сједница бањалучке Скупштине 19. новембра

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АТВ редакција
10.11.2026 11:39

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Скупштина града Бањалука 5.8.2026.
Фото: ATV

Наредна сједница Скупштине Града биће одржана у четвртак, 19. новембра са почетком у 9.00 часова.

Како је поручила градски менаџер Мирна Савић – Бањац након одржаног скупштинског Колегијума, бројне тачке и овај пут ће се наћи пред одборницима.

"Договорено је да сједница Скупштине Града буде одржана 19. новембра у 9.00 часова. Материјали су послати одборницима, а на дневном реду наћи ће се све тачке које смо припремили. Послат је Нацрт ребаланса буџета, Извјештај о извршењу буџета за 2025. годину, као и Извјештај о раду градоначелника. У току је и припрема Нацрта буџета, који ће у што скоријем року бити достављен одборницима. Сви материјали неопходни за развој града и квалитетну расправу наћи ће се на дневном реду", казала је она.

"Такође, у току су припреме за јавне расправе о буџету, током којих ћемо посјетити свако насеље и сваку мјесну заједницу, како би грађани имали прилику да изнесу своје приједлоге, сугестије и примједбе. Очекујем од одборника да покажу одговорност и да буџет усвојимо на вријеме, како би град могао несметано да функционише", истакла је она.

Предсједник Скупштине Града Љубо Нинковић истакао је како је договорено одржавање редовне сједнице Скупштине Града.

"У четвртак на редовној сједници радимо са материјалима које су нам доставили, те ћемо добити у наредним данима и Нацрт буџета за 2027. годину, како би могли да расправљамо о овом документу", рекао је Нинковић.

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Тагови :

Бањалука

Скупштина града Бањалука

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