Састанак владајуће коалиције у Бањалуци: На други разговор позвани СДС и ПСС

Аутор:АТВ редакција
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У Бањалуци данас састанак владајуће коалиције у Републици Српској, а из СНСД кажу да су на други састанак позвали СДС и ПСС.
Састанак коалиције ће бити одржан у просторијама Секретаријата СНСД-а са почетком у 14.30 часова.
Састанак са СДС и ПСС најављен је за 16.30 часова, пише РТРС.
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