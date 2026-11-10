Viz er uvodi dodatne letove iz BiH prema evropskim gradovima

Viz er će uoči Božića i Nove godine povećati broj letova iz Tuzle na sedam linija. Kako je najavljeno, dodatne linije se uvode prema više evropskih gradova.

U vrhuncu prazničnog perioda kompanija će imati 39 sedmičnih polazaka, deset više nego na početku zimske sezone, objavio je specijalizovani portal "Zamaaero".

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Na početku ove zimske sezone Viz er iz Tuzle ima 29 sedmičnih letova na deset linija, što je 17 letova i sedam linija više nego u istom periodu prošle godine.

Najviše dodatnih letova za Bazel, Dortmund i Memingen

Po dva dodatna sedmična leta dobiće Bazel, Dortmund i Memingen. Za Bazel će broj polazaka porasti sa tri na pet, a za Dortmund i Memingen sa pet na sedam.

Bazel – sa tri na pet letova sedmično, od 22. decembra do 10. januara

Berlin – sa dva na tri, od 23. decembra do 8. januara

Dortmund – sa pet na sedam, od 22. decembra do 9. januara

Han – sa dva na tri, od 21. decembra do 10. januara

Mastriht – sa dva na tri, od 16. decembra do 8. januara, uz izuzetak 25. decembra, kada leta nema

Malme – sa dva na tri, od 17. decembra do 7. januara

Memingen – sa pet na sedam, od 22. decembra do 8. januara

Za Bratislavu i Keln planirana su po tri leta sedmično, a za Hamburg dva.

Prema najavi portala "Zamaaero", Viz er će nakon prazničnog perioda znatno smanjiti broj letova iz Tuzle. Portal je najavio da će detalje objaviti naknadno.