Viz er uvodi dodatne letove iz BiH prema evropskim gradovima

Autor:ATV redakcija
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Viz er će uoči Božića i Nove godine povećati broj letova iz Tuzle na sedam linija. Kako je najavljeno, dodatne linije se uvode prema više evropskih gradova.
U vrhuncu prazničnog perioda kompanija će imati 39 sedmičnih polazaka, deset više nego na početku zimske sezone, objavio je specijalizovani portal "Zamaaero".
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Na početku ove zimske sezone Viz er iz Tuzle ima 29 sedmičnih letova na deset linija, što je 17 letova i sedam linija više nego u istom periodu prošle godine.
Najviše dodatnih letova za Bazel, Dortmund i Memingen
Po dva dodatna sedmična leta dobiće Bazel, Dortmund i Memingen. Za Bazel će broj polazaka porasti sa tri na pet, a za Dortmund i Memingen sa pet na sedam.
Za Bratislavu i Keln planirana su po tri leta sedmično, a za Hamburg dva.
Prema najavi portala "Zamaaero", Viz er će nakon prazničnog perioda znatno smanjiti broj letova iz Tuzle. Portal je najavio da će detalje objaviti naknadno.
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